Festlicher Klang zum Kirchweihsonntag

Mit einem festlichen Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Schiltberg setzte der Musikverein Markt Kühbach am Kirchweihsonntag einen musikalischen Höhepunkt. 34 Musikerinnen und Musiker füllten am Nachmittag den Kirchenraum mit warmen, klangvollen Bläserstimmen und präsentierten im Altarraum ihr Können vor zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern.

Sebastian Reichhold begrüßte als Vorsitzender des Musikvereins die Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter Pater Markus Szymula als Hausherr in der Schiltberger Kirche und Kühbachs Pfarrer Simon Fleischmann. Sein Dank galt der Pfarrei Schiltberg, die die Kirche für das Konzert zur Verfügung gestellt und den Verein bei der Organisation im Vorfeld unterstützt hat. Pater Markus Szymulla brachte anschließend seine Freude zum Ausdruck, dass der Kühbacher Musikverein auch in diesem Jahr wieder zum Kirchenkonzert nach Schiltberg gekommen ist.

Ein Repertoire von barocken bis zu modernen Kompositionen

Unter der Leitung von Roland Bell eröffnete das Orchester das knapp einstündige Programm mit dem festlichen Intrade von Valentin Haussmann. Sebastian Reichhold, Kathrin Birzl, Eva Breitner und Bernadette Reichhold vom Musikverein führten mit kurzen Erläuterungen durch das abwechslungsreiche Repertoire, das von barocken Meisterwerken bis hin zu modernen Kompositionen reichte.

Besonders eindrucksvoll erklangen die zwei Sätze „Alla Hornpipe“ und „Allegro“ aus Georg Friedrich Händels berühmter „Wassermusik“. Reichhold erläuterte, dass Händel, der neben Johann Sebastian Bach, einer der bedeutendsten Komponisten des Barock ist, die Suite während seiner Zeit am englischen Hof schuf. Die „Wassermusik“ umfasst insgesamt 22 Stücke, die in Form einer Suite ohne längere Pausen gespielt werden.

Musik, die das Gemeinschaftsgefühl stärkt

Emotional war die Ballade „Tausend Stern“ von Manfred Hirtenlehner. Kathrin Birzl erläuterte, dass „Tausend Stern“ ursprünglich als Weise für die Gruppe „Schnopsidee“ geschrieben wurde und als Ballade für Blasorchester den Weg zum Woodstock-Gesamtspiel beim Ö3-Weihnachtswunder 2024 fand. Hirtenlehner schrieb dieses Lied für all jene Menschen, die, wenn auch nicht unmittelbar in der Nähe, trotzdem immer da sind.

Als Nächstes stand der Prozessionsmarsch „Aeternum“ von Vitor Resende auf dem Programm. Eva Breitner erklärte dazu: „Solche Märsche sind ein wesentlicher Bestandteil der portugiesischen religiösen Tradition. Wie der Name schon sagt, werden sie bei Prozessionen zu Ehren von Heiligen während der Karwoche sowie bei Beerdigungen oder Gedenkfeiern gespielt, meist von örtlichen Blasorchestern.“ Charakteristisch für diese Musik seien langsame Tempi und feierliche Melodien in Moll, die Hingabe, Trauer und Ehrfurcht ausdrücken, zugleich aber auch das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Ein ruhiger Choral trifft auf modernen „Beat“

Nach der feierlichen Klangwelt des Prozessionsmarsches führte das Programm in eine ganz andere musikalische Richtung. Mit dem Stück „Choral and Beat for Band“ von Hermann Kahlenbach wagte das Kühbacher Orchester einen spannenden stilistischen Brückenschlag. Sebastian Reichhold erklärte dazu: „Der klassische ruhige Choral trifft auf moderne Rhythmen, den „Beat“. Zwei völlig verschiedene Stilrichtungen also, die zumindest auf den ersten Blick nicht so recht zusammenpassen wollen. Auf den zweiten Blick und getreu dem Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“ beweist der Komponist jedoch, dass sich ein Choral als Sinnbild für Andacht und Spiritualität und der Beat als Zeichen für Aufbruch und Bewegung sehr gut vereinen lassen.

Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Ein Haus voll Glorie schauet“, das als verbindender Moment zwischen Publikum und Musikern erklang, leitete Bernadette Reichhold zum letzten Programmpunkt des Nachmittags über: „The Story“ von Brandi Carlile, arrangiert von Martin Scharnagl für sinfonische Blasorchester. Das Lied der amerikanischen Sängerin wurde durch die amerikanische Fernsehserie „Grey‘s Anatomy“ einem breiten Publikum bekannt und berührt mit seiner emotionalen Tiefe und kraftvollen Melodie. Mit diesem Musikstück, das von persönlichen Geschichten und innerer Stärke erzählt, setzte der Musikverein einen bewegenden Schlusspunkt.

Mit einer stimmungsvollen Zugabe verabschiedete sich der Musikverein Markt Kühbach schließlich von seinem Publikum, begleitet von langanhaltendem Applaus, der die Wertschätzung für das gelungene Kirchenkonzert deutlich zum Ausdruck brachte.