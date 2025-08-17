Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Klosterfest in Maria Birnbaum: 25 Jahre Rückkehr des Deutschen Ordens gefeiert!

Sielenbach

Das Klosterfest in Maria Birnbaum steht im Zeichen eines Jubiläums

Vor 25 Jahren kehrte der Deutsche Orden nach Sielenbach zurück. Das wird beim Klosterfest an der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum gefeiert – und noch ein weiteres Jubiläum.
Von Thomas Weinmüller
    • |
    • |
    • |
    Traditionell wird das Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes aus der Wallfahrtskirche vom Blauen Bund in der Prozession mitgetragen.
    Traditionell wird das Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes aus der Wallfahrtskirche vom Blauen Bund in der Prozession mitgetragen. Foto: Thomas Weinmüller

    Schattenplätze waren sehr begehrt, als am Hochfest Mariens, der Himmelfahrt der Mutter Gottes, rund 500 Kirchgänger gemeinsam im Klostergarten von Maria Birnbaum einen feierlichen Gottesdienst feierten. Es war gleichzeitig die Feier des 25. Jubiläums der Rückkehr des Deutschen Ordens an seine frühere Wirkungsstätte in Sielenbach. Auch die Fußwallfahrergruppe aus Rinnenthal, die mit rund 30 Teilnehmern seit den frühen Morgenstunden unterwegs war, geht diese Strecke nun schon seit 25 Jahren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden