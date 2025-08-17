Das Klosterfest in Maria Birnbaum steht im Zeichen eines Jubiläums

Schattenplätze waren sehr begehrt, als am Hochfest Mariens, der Himmelfahrt der Mutter Gottes, rund 500 Kirchgänger gemeinsam im Klostergarten von Maria Birnbaum einen feierlichen Gottesdienst feierten. Es war gleichzeitig die Feier des 25. Jubiläums der Rückkehr des Deutschen Ordens an seine frühere Wirkungsstätte in Sielenbach. Auch die Fußwallfahrergruppe aus Rinnenthal, die mit rund 30 Teilnehmern seit den frühen Morgenstunden unterwegs war, geht diese Strecke nun schon seit 25 Jahren.

Thomas Weinmüller

86577 Sielenbach

Maria Birnbaum