Baustellen sind ein schmerzhaftes, aber notwendiges Übel

Manchmal müssen Dinge erst schlechter werden, bevor sich die Situation wieder verbessert. Das gilt für Baustellen ebenso, wenn auch mit dem kleinen Zusatz: Die Dinge sind vorher schon schlecht und Quell mancher Wutausbrüche. Schlaglöcher, Flickenteppiche, rissige Asphaltdecken – nichts regt Autofahrer neben zu langsamen Vorderleuten so auf wie schlechte Straßen. Und werden die einmal repariert, ist es häufig auch wieder nicht recht.

Der Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach zeigt, wie man mit Baustellen umgehen kann

Wie man mit solchen Situationen umgehen kann, zeigt in diesem wahrlich nicht einfachen Jahr der Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach: Seit April und bis voraussichtlich Dezember rollt Tag für Tag der gesamte B300-Verkehr durch das Dorf, das nun dank einer weiteren Baustelle auch noch vom Kernort abgeschnitten ist. Klar sorgt das für Ärger, im Großen und Ganzen hält sich dieser aber in Grenzen.

Denn damit sich Situationen verbessern können, müssen sie sich manchmal vorher erst noch verschlechtern – was im Fall von Baustellen Vollsperrungen und teils ellenlange Umleitungen bedeutet. Gerade in Gegenden, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner abhängig vom Auto sind, ist das kurzfristig ein schmerzhaftes Übel, das sich langfristig aber positiv auswirkt. Dafür geben sich die Planerinnen und Planer in den allermeisten Fällen größte Mühe, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten – auch wenn diese für Ärger sorgen.