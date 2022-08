Das Geburtshaus Aichach hat eine Lücke geschlossen

Plus Außerklinische Geburten werden immer beliebter. Anlaufstellen wie Geburtshäuser gibt es aber nur wenige. Gut, dass es in Aichach dieses Angebot seit einem Jahr gibt.

Im ehemaligen Kreißsaal im alten Krankenhausteil in Aichach haben die Hebammen vor einem Jahr mit dem Geburtshaus einen Ort geschaffen, an dem man sich direkt mit dem Tritt über die Türschwelle wohlfühlt: warmes Licht, Babyfotos an der Wand, moderne und gemütliche Ausstattung. Mit ihrem Angebot haben sie eine Versorgungslücke geschlossen, die nicht erst durch die Schließung der Geburtsstation im Aichacher Krankenhaus entstanden ist. Vielmehr geht es um eine Alternative zur Geburt in einem Krankenhaus, für die es - abgesehen von der Hausgeburt, die aber nicht jede Hebamme anbietet - nur wenige Anlaufstellen gibt.

