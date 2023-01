Kommentar

Man kann Jugendliche nicht am Trinken hindern, sie aber aufklären

Plus 2021 tranken sich nicht mehr so viele Jugendliche in den Rausch. Um die Zahlen weiterhin so niedrig zu halten, müssen sie lernen, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen.

Von Roberta Cojocaru

Gute Nachrichten: Weniger Kinder und Jugendliche mussten in Bayern im Jahr 2021 wegen Alkoholmissbrauch im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt waren es "nur" 2060 Zehn- bis 19-Jährige, die sich in den Rausch tranken. Das sind nur ungefähr halb so viele wie in den Jahren vor Corona. Diese Zahlen sollte man jedoch nicht überinterpretieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

