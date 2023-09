Paartal-Energie könnte eine Erfolgsgeschichte werden

Plus Im Aichacher Bauausschuss ging es diese Woche um die Idee, eine kommunale Energiegesellschaft zu gründen. Es gibt gute Gründe dafür.

Fließt im Wittelsbacher Land in ein paar Jahren "Paartal-Energie" aus der Steckdose? Die Idee für eine kommunale Energiegesellschaft, die im Aichacher Bauausschuss in dieser Woche präsentiert wurde, hat durchaus Charme. Die Stadt Aichach denkt darüber nach, nicht nur Stromabnehmer zu sein, sondern selbst zum Energieerzeuger und -vermarkter zu werden - im Verbund mit anderen Kommunen und einem Energieunternehmen. Dass das Konzept im Bauausschuss reihum auf großes Interesse stieß, ist angesichts der vergangenen anderthalb Jahre keine Überraschung.

Der Schock über die exorbitant gestiegenen Energiepreise als Folge des Ukraine-Kriegs sitzt nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch in den Kommunen und Verwaltungen tief. Schließlich schlägt die Energieversorgung für Straßenbeleuchtung und öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Rathäuser und Ähnliches in den Haushalten der Kommunen ordentlich zu Buche. Strom und Gas kosten viel Geld, das auch für Anderes dringend gebraucht wird - egal ob Kinderbetreuung oder Kanalsanierung.