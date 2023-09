Gibt es in Aichach und anderen Kommunen bald "Paartal-Energie"?

Plus Die Stadt Aichach denkt darüber nach, im Verbund mit anderen Kommunen zum Energieerzeuger zu werden. Wie das laufen könnte und wer dabei sein soll.

Ein paar Jahre, dann könnte in Aichach Strom aus der Region aus der Steckdose kommen: Die Stadt denkt darüber nach, selbst Energie zu erzeugen und zu vermarkten – zusammen mit anderen Kommunen. Wie das aussehen könnte, erläuterte im Bauausschuss des Stadtrats am Dienstagabend Michael Schneider vom Energiedienstleister Energie Südbayern (ESB) aus München. Das Konzept trägt den Titel "Paartal-Energie".

Der Arbeitstitel leitet sich von der regionalen Abgrenzung des Konzepts ab. Sieben weitere Kommunen aus dem Paartal sind neben Aichach als Partner im Gespräch: im Wittelsbacher Land die Gemeinden Obergriesbach, Inchenhofen, Kühbach und Dasing, im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Stadt Schrobenhausen und Waidhofen und im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm die Gemeinde Hohenwart.