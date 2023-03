Rettet die Bienen - erinnern Sie sich noch?

Plus Immer wieder verlieren wir bedeutende Themen aus den Augen. Warum es wichtig ist, aufs Neue daran zu erinnern.

Es ist schon wieder vier Jahre her, dass sich mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger Bayerns für "Rettet die Bienen" eingetragen haben. 2019 war der Aufschrei groß und das Volksbegehren sorgte für reichlich Diskussionen, die inzwischen aber merklich abgeflaut sind. Vielleicht ist das bei Ihnen anders - und Sie sind immer noch auf Rettungsmission. Vielleicht ist das Thema aber auch bei Ihnen in den Hintergrund geraten.