Tödlicher Unfall bei Petersdorf: Großer Respekt für die Rettungskräfte

Jeder Verkehrsunfall, bei dem Menschen verletzt oder gar getötet werden, ist eine Tragödie. Für Opfer, Angehörige, Freunde, Umfeld und eigentlich die ganze Region, die durch so ein schreckliches Ereignis geradezu aufgewühlt wird. Der Unfall auf der Staatsstraße in der Nacht auf Sonntag bei Petersdorf ist, nach allem, was bislang bekannt ist, dazu noch so grausam sinnlos, dass eigentlich jeder Mensch daran nur verzweifeln kann.

Christian Lichtenstern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungskraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis