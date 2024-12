Die erstmalige Verlängerung des Aichacher Christkindlmarktes hat sich bewährt. Wer an den vier zusätzlichen Tagen in der Stadt war, sah, dass der Stadtplatz erneut gut gefüllt war. Vor allem am Freitagabend herrschte reges Treiben in der Stadtmitte. Am Wochenende war auch nachmittags schon ordentlich was los.

Nicole Simüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christkindlmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis