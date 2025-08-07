Winklhofer hat sich entschieden: Er kandidiert nicht mehr als Affinger Bürgermeister

Die Entscheidung ist ihm schwer gefallen. Während viele seiner Amtskollegen im Wittelsbacher Land schon vor Monaten klar signalisiert haben, ob sie bei der Kommunalwahl 2026 wieder antreten oder aufhören, war vom Affinger Bürgermeister lange nichts zu hören. Anfragen wies er stets zurück, mit Verweis darauf, dass er sich noch im Entscheidungsprozess befinde. Jetzt aber steht der Entschluss von Markus Winklhofer fest.

Mittags informierte der Bürgermeister die Verwaltung, am frühen Nachmittag versandte er die Pressemitteilung. Darin schreibt der 62-Jährige: „Ich werde mich nicht für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Affing bewerben.“ Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er: „Die Jahre waren sehr aufreibend. Das verschleißt ein Stück weit.“

Winklhofer spricht von „sehr intentiven Jahren“

In der Mitteilung berichtet Winklhofer von Monaten intensiven Nachdenken. Das Bürgermeisteramt sei „eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe, die maximalen Einsatz erfordert“. Die vergangenen Jahre seien „in vielerlei Hinsicht sehr intensiv“ gewesen. Auch die kommenden Jahre würden „angesichts der vielen aktuellen und noch weiter zunehmenden Aufgaben sehr herausfordernd bleiben“. Er übe das Amt zwar nach wie vor mit Freude aus. Doch die vergangenen Jahre hätten ihn „mehr abgenutzt als angenommen“. Deshalb sei er zu dem Schluss gekommen, „dass ich die hohen Voraussetzungen, die an das Bürgermeisteramt gestellt werden, nicht mehr für weitere sechs Jahre erfüllen kann“.

Am Ende einer weiteren Amtszeit wäre Winklhofer 69 Jahre alt. Er fragte sich: „Kann ich das noch weitere sechs Jahre mit der Energie, die Du halt brauchst?“ Diese Perspektive stellte für ihn schließlich „keine Option dar, sosehr ich es auch bedaure“. Ebenfalls keine Option war es für den 62-Jährigen, nach drei Jahren zurückzutreten. Das wäre auch dem Wähler gegenüber unseriös.

Im Telefongespräch lässt Winklhofer durchblicken, dass auch die politischen Gegebenheiten ein Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt haben. Es sei zu viel abgelaufen in den Jahren. Eine Hausmacht im Gemeinderat hatte er ohnehin „noch nie“, wie er selbst zugibt. Mehrheiten zu organisieren, sei in einem Gemeinderat mit acht unterschiedlichen Listen wahnsinnig schwierig und sehr zeitaufwendig.

Das Bürgermeisteramt „ist ein Privileg“

Warum zögerte er trotzdem? Die Antwort fällt eindeutig aus: Das habe mit den Kollegen in der Verwaltung zu tun und „weil ich es einfach gerne mache, trotz allem“. Das Amt sei ein Privileg, weil man so viel erreichen könne. „Wenn‘s funktioniert“, schiebt er hinterher. Natürlich sei auch die Familie intensiv in seine Entscheidungsfindung eingebunden gewesen.

Im Herbst werden es zehn Jahre, dass Winklhofer erstmals zum Affinger Bürgermeister gewählt worden ist. Die Wahl außerhalb des Kommunalwahl-Turnus war nötig geworden, weil Amtsinhaber Rudi Fuchs um seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gebeten hatte. Winklhofer, damals zweiter Bürgermeister, hatte den erkrankten Fuchs bereits seit September 2014 vertreten. Bei seiner ersten Wahl erhielt Winklhofer überzeugende 79 Prozent, sein Gegenkandidat Carlos Waldmann 21 Prozent. So leicht tat sich Winklhofer beim zweiten Mal nicht. Er stand immer mehr in der Kritik und verlor vor allem im Gemeinderat an Rückhalt. 2020 hatte er es mit zwei Gegenkandidaten zu tun: erneut Carlos Waldmann und der damalige zweite Bürgermeister Gerhard Faltermeier aus Mühlhausen. Winklhofer musste gegen Faltermeier in die Stichwahl und ging aus dieser schließlich mit über 63 Prozent als Sieger hervor. Sein Kontrahent musste sich geschlagen geben.

Winklhofer betont, dass er sich bis zum 30. April 2026 „weiterhin mit meiner ganzen Kraft für die Menschen unserer Gemeinde einsetzen“ will. Er wolle eine ordentliche Arbeit abliefern: „Das ist mein Anspruch.“