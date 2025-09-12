Stabile Finanzen und Krankenhäuser: Marc Sturm ist Landratskandidat der Freien Wähler

Es ist nicht allzu lange her, da saßen im Kreistag für den Landkreis Aichach-Friedberg gerade einmal drei Freie Wähler. Bis 2014 war das der Fall, ehe die Kommunalwahl im selben Jahr zwei weitere Parteigenossen ins Blaue Palais spülte. Das Jahr 2019 brachte dann schließlich den Seitenwechsel zweier damaliger CSU-Politiker mit sich. Einer davon: der Rechtsanwalt Marc Sturm. Dieser will nun mit und für seine Partei den nächsten Schritt gehen: Sturm kandidiert bei der Kommunalwahl 2026 als Landrat für die Freien Wähler – und will mit mehreren Ansätzen punkten.

Marc Sturm ist 43 Jahre alt, er lebt mit seiner Frau und vier Kindern im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell. Neben seiner Arbeit als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf Erneuerbaren Energien betätigt sich der Landratskandidat im Aufsichtsrat der Lebenshilfe und als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker. Zunächst für die CSU, später für die Freien Wähler, blickt er auf 18 Jahre Erfahrung im Aichacher Stadtrat sowie zwölf Jahre als Kreisrat zurück. Auf seinen Parteiwechsel angesprochen, sagt Sturm: „Meine Argumente sind irgendwann nicht mehr gehört worden.“ Bei den Freien Wählern hat der 43-Jährige mittlerweile den Fraktionsvorsitz im Stadtrat inne, außerdem ist er Kreisvorsitzender seiner Partei.

Freie Wähler setzen auf Marc Sturm: Mit diesen Themen will er als Landrat in Aichach-Friedberg punkten

Geht es nun nach ihm und Granden der Freien Wähler, soll nicht nur Sturm, sondern auch die Partei selbst die Entwicklung der vergangenen Jahre weitergehen. Als Landrat will Sturm das konkret in eine Arbeit ummünzen, die der Region und den Menschen darin zugutekommen soll. Als Genehmigungsbehörde sieht er das Landratsamt als konstruktiven Begleiter seiner Bürgerinnen und Bürger: „Es soll wieder darum gehen, bürgernah zu sein. Mein Anspruch ist: Wie könnte es denn gehen, was wäre im Rahmen des Rechts denn möglich?“ Er wolle vor Ort und von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen diskutieren.

Generell will Sturm nicht über den Haufen werfen, wofür die Freien Wähler auch in den vergangenen Jahren schon gestanden hätten: „Wir stehen zu beiden Krankenhausstandorten, wir stehen für stabile Finanzen zwischen Kommune, Landkreis und Bezirk.“ Gerade letzterer Punkt sei ein Hauptaugenmerk seiner Kandidatur: „Es sind jetzt einige Projekte angestoßen worden. Wenn die einmal abgeschlossen sind, braucht es einen Kassensturz. Und dann ein Konzept, wie es weitergehen kann.“ Der Bundesgesetzgeber befinde sich im Umbruch, zukünftige Förderkulissen seien noch nicht absehbar. Dennoch ist eines von Sturms klaren Zielen: die Kreisumlage für die Kommunen unter 50 Prozent zu halten.

Marc Sturm (Mitte) darf sich als Landratskandidat der Freien Wähler im Kreis Aichach-Friedberg der Unterstützung von MdL Marina Jakob, Aichacher Stadtrat Georg Robert Jung, Kreisrat Helmut Lenz und Digitalminister Fabian Mehring (von links) sicher sein. Foto: Dominik Durner

Unterstützung erfährt der 43-Jährige, der zwischendurch „ganz gerne abschaltet, indem ich über den Brenner fahre“, für seine Kandidatur von der Kommunalebene bis in die Staatsregierung. Konsens: Marc Sturm sei nicht nur der richtige Kandidat für die Freien Wähler, sondern auch der bestmögliche Landratsanwärter für die Region. Einstimmig hätten die beteiligten Parteigremien seine Kandidatur beschlossen, sagte Digitalminister und FW-Bezirksvorsitzender Fabian Mehring am Freitag bei einem Pressegespräch am Freitag in Sturms Aichacher Kanzlei.

Menschlich und fachlich der „bestmögliche Kandidat“: Marc Sturm erhält Unterstützung von FW-Digitalminister Fabian Mehring

Sturm passe menschlich gut ins Amt, sagten Kreisrat Helmut Lenz und Stadtrat Georg Robert Jung. FW-Landtagsabgeordnete Marina Jakob ergänzte: „Es ist an der Zeit, dass jemand Landrat wird, der an den Leuten dran ist. Der mit allen spricht, sich alle anhört und dann die beste Lösung für alle findet.“ Mehring stellte das Fachliche heraus: „Ein Landrat muss ein bisschen mehr können als nur Politik. Neben der politischen Schiene gehört auch die Verwaltung dazu – und Marc Sturm kann das.“ Nicht nur durch seine langjährige Erfahrung in kommunalpolitischen Gremien, sondern auch durch seine Arbeit als Rechtsanwalt bringe der 43-Jährige ideale Voraussetzungen mit.

Schließlich ergebe sich durch die politische Situation im Landkreis eine Chance für die Freien Wähler: „Der jetzige Landrat scheidet aus, das Amt ist neu zu vergeben und wir sehen die Möglichkeit, hier auch an der Spitze eines Landratsamtes erfolgreich zu sein.“ Zudem hätte Marc Sturm als Landrat einen direkten Draht in die Bayerische Staatsregierung: „Alle Projekte stehen und fallen mit dieser Verbindung. Die hat hier sonst nur Peter Tomaschko.“

Der CSU-Landtagsabgeordnete wird wohl Hauptkonkurrent Sturms um die Nachfolge des scheidenden Landrats Klaus Metzger (CSU). Mehring sähe Tomaschko zukünftig aber weiterhin am liebsten in München: „Peter Tomaschko ist der einzige Vertreter des Landkreises in München. Wenn er Landrat wird, hätte das Wittelsbacher Land keinen Landtagsabgeordneten mehr.“ Mehring zeigte sich im Falle einer Stichwahl fest davon überzeugt, dass der nächste Landrat dann Marc Sturm heißen wird: „Wir Freien Wähler suchen den Konsens für alle, die CSU sieht die ‚Wahrheit für alle‘ bei sich selbst.“