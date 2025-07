Bei der Kommunalwahl 2026 wird es in Adelzhausen einen Wechsel im Rathaus geben. Lorenz Braun, seit 2008 Bürgermeister der Gemeinde, tritt bekanntlich nicht mehr an. Am Mittwochabend stellte sich ein Nachfolgekandidat im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vor.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adelzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adelzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis