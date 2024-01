Deutscher Wetterdienst warnt am Mittwoch ab 5 Uhr vor Glatteis im Wittelsbacher Land

In der Nacht auf Mittwoch könnte es im Landkreis Aichach-Friedberg zu Eisregen kommen. Bis auf eine Ausnahme bleiben die Schulen aber geöffnet. Der Bauhof streut ab 3 Uhr.

Im Landkreis Aichach-Friedberg droht Gefahr durch das Winterwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch, 17. Januar, vor Glatteis und erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr und die Infrastruktur. Das Landratsamt in Aichach hatte bereits am Montag darauf hingewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Wetterlage sowie die aktuellen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes in ihren Gemeindegebieten beobachten sollten. Am Dienstagabend beriet die Koordinierungsgruppe für den Landkreis, unter der Leitung des Schulamts, darüber, ob der Präsenzunterricht an den Schulen am Mittwoch ausfallen soll.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag erneut mitteilte, kann es im Wittelsbacher Land ab Mittwochnacht zu einer gefährlichen Wetterlage mit Eisregen kommen. Zunächst soll es zu leichtem Schneefall kommen, der rasch in gefrierenden Regen übergeht. Stand Dienstagabend, 18.30 Uhr, sagte der Wetterdienst zwischen 5 Uhr und 16 Uhr eine hohe Glättegefahr für den Landkreis vorher. Der gefrierende Regen könne von "Eisansatz" begleitet werden. Wie das Landratsamt mitteilte, werde der Bauhof des Landkreises ab 3 Uhr nachts auf den Kreisstraßen mehrmals mit Streusalz im Einsatz sein.

Glatteis-Warnung: Schulen im Landkreis sollen dennoch öffnen

Wie die Koordinierungsgruppe für den Landkreis, unter der Leitung des Schulamts, am Dienstag um 18 Uhr nach den aktuellen Wetterprognosen entschieden hat, soll am Mittwoch trotz allem Präsenzunterricht stattfinden. Das teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit. Als Begründung nannte die Behörde, dass die Bedingungen am Mittwoch örtlich unterschiedlich sein werden. Sei der Schulweg zu gefährlich, könne der Schüler oder die Schülerin bei der Schule entschuldigt werden. Für alle Busschüler gilt laut Landratsamt: Sollte in Einzelfällen eine Strecke aufgrund starker Glätte nicht vom Schulbus bedient werden können, werden die Eltern gebeten, darauf zu achten, dass die Kinder nicht an der Bushaltestelle stehen.

Eventuelle Schulschließungen würden nur in Erwägung gezogen, falls sich die Situation am Mittwoch bis 6 Uhr früh in unvorhergesehener Weise verschlechtere, heißt es. In diesem Fall würde die Änderung ab 6 Uhr kommuniziert. Außerdem würde dann eine Notbetreuung an den Schulen eingerichtet. Als einzige Ausnahme im Landkreis hat die FOSBOS Friedberg am 17. Januar Distanzunterricht angeordnet. Hier unterscheidet sich die Altersstruktur der Schülerinnen und Schüler laut Landratsamt von den anderen Schulen.

Im Dezember blieb der Landkreis vor Schlimmerem verschont

Bereits Anfang Dezember hatte es nach dem heftigen Wintereinbruch mit erheblichem Schneefall eine ähnliche Warnung vor Glatteis gegeben. Damals waren erneute Niederschläge angekündigt, die je nach Temperatur zu weiterem Schneefall oder plötzlichem Glatteis führen konnten. Letztlich blieb der Landkreis aber vor Schlimmerem verschont und so hatte das Wetter auch keine Konsequenzen auf den Schulalltag. Der Unterricht konnte wie geplant stattfinden. Die Entscheidung darüber war aber erst um kurz vor 6 Uhr des betreffenden Schultags gefallen.

Lesen Sie dazu auch

Auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes, www.dwd.de, werden die Prognosen für den Landkreis Aichach-Friedberg ständig aktualisiert. Der Landkreis rät dazu, diese Informationsquelle zu nutzen.