"Gefahr für Leib und Leben": Wetterdienst warnt vor Blitzeis in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor Blitzeis in Bayern. Für den gesamten Freistaat gilt die rote Warnstufe.

Nach einem traumhaften Winterwochenende startete die neue Woche in Bayern meist grau und teils stürmisch. Zur Wochenmitte wird es gefährlich auf den Straßen. Am Mittwoch gilt die rote Warnstufe für den gesamten Freistaat wegen Glatteis.

Glättewarnung heute: Betroffene Landkreise in Bayern

Am Mittwochmorgen kommt in Teilen Schwabens und Oberbayerns wieder Schneefall auf, der sich im Laufe des Tages weiter ausbreitet und schnell in Regen übergeht. Der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis veröffentlicht. Diese gilt teilweise seit zwei Uhr. Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Trifft regen auf den gefrorenen Boden, kann sich ein erheblicher Eispanzer bilden. Es bestehe eine "Gefahr für Leib und Leben". Mehrere Schulen haben den Präsenzunterricht bereits abgesagt. In Nord- und Ostbayern herrscht bei minus ein Grad häufig Dauerfrost, sonst steigt die Temperatur auf plus ein bis sechs Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 6°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern morgen und in den nächsten Tagen

Auch in der Nacht zum Donnerstag kann es glatt bleiben. Im nördlichen Franken könnte zudem wieder Schnee fallen. Tagsüber verlagert sich der Niederschlag zunehmend in den Süden. Der Regen geht bis in tiefe Lagen in Schnee über. Im nördlichen Franken herrscht teilweise Dauerfrost um minus ein Grad, sonst steigt die Temperatur auf plus ein bis acht Grad. Am wärmsten wird es dabei am Alpenrand.

In der Nacht zum Freitag zieht sich der Schneefall an die Alpen zurück. Am Vormittag gibt es an den Alpen noch letzte Flocken, in Nord- und Ostbayern erwartet der DWD einige Schneeschauer. Die Höchstwerte liegen zwischen minus drei und plus ein Grad.

In der Nacht zum Samstag sinkt die Temperatur in manchen Alpentälern unter minus 15 Grad. Tagsüber erwartet der DWD abgesahen von anfänglichen Nebelfeldern reichlich Sonne mit Höchstwerten zwischen minus vier und plus ein Grad. Vielerorts herrscht allerdings Dauerfrost.

