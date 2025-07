Positive Bilanz? Am Aichacher Volksfest gibt es auch viel Kritik

Fünf Tage lang, von Mittwoch bis Sonntag, war in der vergangenen Woche Volksfestzeit in Aichach. Anschließend zogen die Stadt Aichach als Veranstalter und Festwirtin Michaela Kemper ein positives Fazit der Veranstaltung. Doch insbesondere in den sozialen Medien gibt es zahlreiche kritische Stimmen. Nach Ansicht der Schreiber war das Essen im Festzelt völlig überteuert, außerhalb fehlten gefragte Essensstände und die Stimmung war aufgrund des oft leeren Zeltes mau. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann bleibt dennoch dabei: „Es war ein schönes Fest.“

