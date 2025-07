Festwirtin zieht positive Bilanz: „In Aichach immer ein schönes Volksfest“

Mit einem ordentlichen „Duscher“ war das Aichacher Volksfest am Mittwoch vergangener Woche gestartet. Trotzdem seien alle Vereine beim Umzug mitgegangen, freut sich Festwirtin Michaela Kemper: „Es war ein sehr schöner Auftakt.“ Ihr generelles Fazit fällt positiv aus: „In Aichach ist es immer ein sehr schönes Volksfest.“ Insgesamt waren es etwas weniger Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr. Dafür war es an bestimmten Tagen besonders voll. An einem Tag musste sogar Bier nachgeliefert werden.

