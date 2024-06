Vereine tischen beim Kühbacher Marktfest auf

Zwei Tage lang wird am Wochenende das Kühbacher Marktfest gefeiert. Der Musikverein sorgt für die musikalische Unterhaltung. Es gibt Angebote für Kinder.

Zwei Tage lang feiert die Gemeinde Kühbach auch heuer wieder ihr Marktfest. Für viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde ist die Feier, die am Samstag, 8. Juni, und Sonntag, 9. Juni, steigt, ein Höhepunkt des Jahres. Der Marktplatz wird dann zur kulinarischen Meile und einem Ort des geselligen Miteinanders für alle Generationen.

Die Vereine aus dem Gemeindebereich haben ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken vorbereitet. Unter anderem werden die Kühbacher Fischerfreunde Steckerlfische anbieten. Für Unterhaltung sorgt in bewährter Weise der Kühbacher Musikverein. Und auch die kleinen Gäste werden wieder auf ihre Kosten kommen. Am Sonntag gibt es die Möglichkeit zum Mittagessen, mit dem das Marktfest ausklingen wird. (drx)