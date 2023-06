Kühbach

06:30 Uhr

Kühbach trifft sich beim Marktfest zum geselligen Miteinander

Beim Kühbacher Marktfest füllten sich am Samstagabend die Biertische auf dem Marktplatz schnell.

Beim Marktfest in Kühbach füllen sich die Biertische am Samstagabend schnell. Bei Musik, Schmankerln und bestem Wetter gehen manche Gäste erst am frühen Morgen.

In Kühbach wurde am Wochenende das Marktfest gefeiert. Das sommerliche Wetter sorgte dafür, dass sich die Biertische auf dem Marktplatz am Samstag ab 18 Uhr schnell füllten. Bürger und Vereine aus Kühbach und den dazugehörigen Ortsteilen hatten alles gegeben, um für die Besucherinnen und Besucher ein gelungenes Fest auf die Beine zu stellen. Schnell füllten sich die Teller mit Schmankerln. Es gab Rollbraten, Würstel, Steak und Pommes von der Freiwilligen Feuerwehr Stockensau. Der Motoradclub (MSC) Küchbach wartete mit Gyrostellern und langer Theke auf, die aber erst später regen Zulauf fand. Die Kühbacher Fischerfreunde boten ihren beliebten Steckerlfisch an, bei Yücel Ismail gab es Süßes zu kaufen. Zum ersten Mal war die Freiwillige Feuerwehr des Ortsteils Unterbernbach mit Burgern dabei. Für die Kühbacher Seniorinnen und Senioren über 70 gab es Essen und ein Getränk frei. Rund 30 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Kühbach spielten beim Marktfest in diesem Jahr erstmals unter der Leitung von Roland Bell. Foto: Birgit Strasser Musikverein spielt beim Marktfest erstmals unter Leitung von Roland Bell Bald begannen die rund 30 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Markt Kühbach zu spielen – heuer erstmals unter der Leitung von Roland Bell. Auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste war gesorgt. Es gab ein Kinderkarussell und ein Wasser-Geschicklichkeits-Spiel von der Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Kühbach. Mit einem Schlauch mit handbetätigter Pumpe musste auf eine Figur gezielt werden, sodass sich eine Klappe öffnete und einen Preis freigab. Natürlich kam hier und da einem Kind "der Schlauch aus", was Bewegung in die umstehende Menge brachte. Sehr beliebt war der Luftballonkünstler. Für die etwas älteren Kinder und Jugendlichen war das Lichtschießen der Renner. Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Kühbach hatte ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder aufgebaut. Sie mussten mit einem Schlauch auf eine Figur zielen, bis sich eine Klappe öffnete und einen Preis freigab. Ab und zu aber wurde mit dem Schlauch schon auch mal "versehentlich" in Richtung anderer Besucher gespritzt. Foto: Birgit Strasser Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher dankte allen Mitwirkenden für ihren Einsatz. Das Marktfest sei trotz aller noch anstehender Feiern für die meisten der Höhepunkt. Es stehe für ein gelebtes, generationsübergreifendes Miteinander sowie den vortrefflichen Zusammenhalt und die Wertschätzung der Ortsgemeinschaft, so Kerscher. Auch Altbürgermeister und Ehrenbürger Johann Lotterschmid war unter den Gästen. Die letzten Gäste verlassen das Marktfest in den frühen Morgenstunden Nachdem die meisten Mägen gefüllt waren, gingen die Besucher zur flüssigen Nahrung über. Auch hier gab es eine große Auswahl. Kühbacher Bier und Weizen, bewirtet vom TSV Kühbach, Wein und Mixgetränke von den Vereinigten Schützen Kühbach und nicht zuletzt Sekt und Schnaps im „Bushäuschen“ von den Damen der Pfarrgemeinde Kühbach. Dank mittlerweile angenehmeren Temperaturen ließ es sich gut aushalten. Die Musikkapelle spielte bis gegen 23 Uhr, die Bewirtung ging um einiges länger. Die letzten Gäste verließen das Fest in den frühen Morgenstunden. In alter Tradition hielt die Feuerwehr Nachtwache. Beim Mittagstisch am Sonntag klang das Marktfest aus.

