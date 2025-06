Kunstnacht: Aichach inszeniert sich als kunstvollen Erlebnispfad

Lebendig, lebensfroh und bunt präsentiert sich Aichach bei der Kunstnacht am Freitag. Es gibt Kunst an allen Ecken und Enden – sowohl von den rund 30 Künstlerinnen und Künstlern, die bei der Kunstmeile ihre Arbeiten ausstellen, als auch an Ständen, bei diversen Mitmachaktionen oder Live-Aktionen. Dazu kommt ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Was dem Publikum, das sich zahlreich einfindet, besonders gut gefällt, ist die entspannte Atmosphäre, die rund ums Rathaus herrscht.

