Beim bunten Tag des Apfels sind in Echsheim über 60 verschiedene Sorten zu sehen

Eine Streuobstwiese birgt Lebensraum für unzählige Arten von Tieren und Pflanzen. Um den Menschen die Bedeutung und Vielfalt einer solchen Wiese näherzubringen, lud die Solidargemeinschaft Augsburg Aichach-Friedberger Land zu einem Tag, an dem sich alles rund um das Thema Apfel drehte, nach Echsheim (Markt Pöttmes).

Die Solidargemeinschaft ist ein Verbund von Landwirtschaft, Handwerk/Handel, Kirchen, Umwelt- und Naturschutz und den Verbrauchern. Ziel ist es, die Landwirtschaft und das Handwerk der Region zu stärken und für Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz zu werben und zu sensibilisieren. Geplant war ein Besuch der Streuobstwiese von Andreas Brummer. Aufgrund der schlechten Witterung wurde die Veranstaltung jedoch flugs in eine örtliche Halle verlegt.

Die Organisatoren des Events: (von links) Andreas Brummer, Florian und Konrad Naßl, der Vorsitzende des Vereins Solidargemeinschaft Augsburg Aichach-Friedberger Land, Michael Leuckel, und Pressesprecherin Natalie John. Foto: Inge von Wenczowski

Die Organisatoren haben so einiges auf die Beine gestellt. Anschaulich gestaltete Plakate klärten die Besucher und Besucherinnen über die Wichtigkeit und Vorteile von Streuobstwiesen auf. Schätzungen gehen davon aus, dass sich etwa 5000 verschiedene Pflanzen- und Tierarten wie Igel, Spitzmaus oder Vögel dort tummeln. Auch seltene Arten wie der Steinkauz können mitunter dort beobachtet werden – vorausgesetzt die Bäume sind groß genug.

Besucherinnen und Besucher können sich von der Apfel-Qualität überzeugen

Die Gäste konnten auch einen frischen Apfel-Cidre der Familie Naßl aus Edenried verköstigen und sich so von der guten Qualität des Streuobstes überzeugen. Außerdem gab es eine Apfelausstellung zu besichtigen. Über 60 verschiedene Sorten von Äpfeln, unter die sich die eine oder andere Birne geschmuggelt hatte, in allen erdenklichen Formen und Größen hatten die Veranstalter zusammengetragen. Fragen wurden geduldig und sachkundig beantwortet und erörtert.

Über 60 Sorten Äpfel in allen Größen und Formen gab es zu sehen. Foto: Inge von Wenczowski

Aushängeschild der Solidargemeinschaft Augsburg Aichach-Friedberger Land ist der „Unser Land“-Apfelsaft aus Streuobst-Äpfeln. Die Pressesprecherin des Vereins, Natalie John, erklärte: „Lebensmittel machen das Ganze greifbar, wenn man was in der Hand hat, ist das was anderes.“ Insgesamt zwölf Landkreise um Augsburg und München, darunter Aichach-Friedberg, haben sich unter dem Label „Unser Land“ zu einem Netzwerk zusammengetan, um beispielsweise regionale Hersteller zu unterstützen und deren Produkte zu vermarkten.

Bei einer Apfelsammlung kommen 1,6 Tonnen unterschiedliche Äpfel zusammen

Deshalb fand zeitgleich zur Ausstellung eine Apfelsammlung statt. Stolze 1,6 Tonnen Äpfel kamen zusammen. Nun kann daraus Saft gepresst werden. John erzählte, dass dabei der Saft in jedem Landkreis einen etwas anderen Geschmack habe. Auch innerhalb eines Landkreises variiere dies von Jahr zu Jahr: „Je nachdem, welche Äpfel abgeliefert werden.“ Schließlich kämen nicht immer dieselben Gartenbesitzer, um ihre Äpfel abzugeben, so John weiter.

Eine weitere Gelegenheit zur Apfelanlieferung wird es voraussichtlich am Samstag, 5. Oktober, in der Reichersteiner Straße 4 in Echsheim geben. Bis dahin sollten laut Brummer auch die späten Sorten reif sein.