Aichach-Friedberg wird Teil der Solidargemeinschaft Augsburg

Plus Die Solidargemeinschaft Augsburg möchte ein Bewusstsein für regionale Erzeugung schaffen. Aichach-Friedberg ist nun auch dabei.

Wie aufwendig ist es, einen Acker zu bewirtschaften? Wieso sind Streuobstwiesen so wichtig? Und wieso kostet ein Ei aus regionalem Anbau eigentlich mehr? Diese und viele andere Fragen rund um die Landwirtschaft will die Solidargemeinschaft Augsburg Aichach-Friedberger Land beantworten. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Bewusstsein für Landwirtschaft und regionale Erzeugnisse zu bilden und zu verstärken. Letztes Wochenende feierte die Gemeinschaft den offiziellen Beitritt des Landkreises Aichach-Friedberg.