Haiti-Kinder-Hilfe hat ein herausforderndes Jahr hinter sich

Die Haiti-Kinder-Hilfe hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Mitgliederversammlung, bei der der Verein auf ein herausforderndes Jahr zurückblickte, stellte sich der bisherige Vorsitzende, Alois Vogg aus dem Aichacher Stadtteil Klingen, nicht mehr zur Wahl, wie der Verein mitteilt.

„Alles hat seine Zeit – es gibt eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Lachen und eine Zeit, um Abschied zu nehmen vom Ehrenamt.“ Angelehnt an ein bekanntes Bibelzitat, begann Alois Vogg laut Pressemitteilung seine Begründung, warum er nach fast drei Jahrzehnten im Vorstand nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wolle. „Da ich heuer 84 Jahre alt werde – da darf ich mich bestimmt auch aus der ersten Reihe abmelden“, so Alois Vogg weiter.

Haiti-Kinder-Hilfe: Vorstandsmitglieder erinnern an Alois Voggs große Verdienste

Mit Bedauern, aber auch Verständnis nahmen die Mitglieder diese Entscheidung zur Kenntnis. Seine Mitvorstandsmitglieder erinnerten an die großen Verdienste von Alois Vogg, an seinen unermüdlichen Einsatz für die Kinder und die Hilfsprojekte in Haiti, der unzähligen Menschen zugutegekommen sei. Seine Großzügigkeit, seine Verbindlichkeit, seine Entschlossenheit, Projekte gegen alle Widrigkeiten zu einem guten Ende zu bringen und, und, und. Besonderen Dank schulde die Haiti-Kinder-Hilfe seinem Einsatz, in den turbulenten Zeiten nach dem großen Erdbeben im Jahr 2010. Nicht nur der Wiederaufbau der Projekte in Haiti, sondern auch die erfolgreiche Fortführung des Vereins seien im Wesentlichen sein Verdienst, hieß es. Und nicht zuletzt hat Vogg schon weit im Vorfeld dafür gesorgt, dass die erfolgreiche Arbeit der Haiti-Kinder-Hilfe weitergehen kann.

Denn bis auf Alois Vogg bleibt nach den Wahlen der „alte Vorstand“ im Amt. Damit sei die Kontinuität in der Arbeit gewährleistet, so die Pressemitteilung. Der von den Mitgliedern einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählte Robert Heinze war bislang schon als stellvertretender Vorsitzender im Vorstand der HKH aktiv. Ebenfalls einstimmig wurde David Heinze neu in den Vorstand gewählt.

Große Herausforderungen für die Arbeit in Haiti

In den umfangreichen Berichten des Vorstandes über die Arbeit des Vereins und seiner Projektpartner, wurde erneut deutlich, mit welchen großen Herausforderungen die Menschen in Haiti tagtäglich konfrontiert sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter: Chaos auf den Straßen, die von gewalttätigen Banden beherrscht werden, eine galoppierende Inflation und das Fehlen jeglicher staatlichen Autorität. Der neue Vorsitzende Robert Heinze sagte: „Unter diesen Bedingungen Hilfe zu leisten, stellt uns ständig vor große und stets neue Herausforderungen. Natürlich auch unsere Freunde in Haiti, die trotz aller Widrigkeiten ihre Arbeit mit großem Engagement und oft genug unter Einsatz ihres Lebens machen.“

Schatzmeisterin Ursula Rehermann berichtete, dass der Verein auch im vergangenen Jahr in der Lage war, die finanzielle Unterstützung der Projekte erneut zu steigern. „Dafür gehört den vielen treuen Unterstützern unser herzlicher Dank, den regelmäßigen Spendern, den vielen Einzelspendern, den Spenden anlässlich von Geburtstagsfeiern, Jubiläen oder sonstigen Events“, sagte sie. „Aber auch den Schulen, Vereinen oder Freundeskreisen gilt unser Dank. Diese Gelder ermöglichen uns die Fortsetzung der Vereinsarbeit.“

Wer die Haiti-Kinder-Hilfe unterstützen möchte, kann Kontakt aufnehmen per E-mail an info@haiti-kinder-hilfe.de. Informationen über die Arbeit des Vereins sind im Internet unter www.haiti-kinder-hilfe.de zu finden. Wer den Verein mit einer Spende unterstützen möchte, kann das auf dieses Konto: Haiti Kinder Hilfe e.V. , Sparda Bank München e.G, IBAN: DE62 7009 0500 0001 0221 80. (AZ)