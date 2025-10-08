Nach tödlichem Unfall in Rehling: Welche Bushaltestellen im Landkreis sind gefährlich?

Nach dem tödlichen Unfall im Rehlinger Ortsteil St. Stephan steht die Gemeinde unter Schock. Ein zehnjähriges Mädchen wurde an der Bushaltestelle St. Stephan Schmidberger von einem Auto erfasst, nachdem es den Bus verlassen hatte und die Straße überqueren wollte. Das Kind wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Es ist der erste tödliche Verkehrsunfall in Rehling seit fast sechs Jahren – und einer, der weit über die Gemeinde hinaus Betroffenheit ausgelöst hat.

Die Haltestelle liegt zwischen zwei Ortsteilen direkt an der Kreisstraße AIC 9, wo Tempo 100 erlaubt ist. Es gibt keine Haltebucht, keine Querungshilfe – nur zwei Schilder und den Hinweis auf Kinder. Autofahrer nehmen den Abschnitt als freie Landstraße wahr, die Warnschilder werden leicht übersehen. Das Unglück hat deutlich gemacht, wie riskant eine solche Haltestellensituation sein kann, wenn Kinder die Straße queren müssen.

Risiko-Bushaltestellen: Ihre Hinweise aus Aichach-Friedberg gefragt

Nach dem Unfall forderte unter anderem der Rehlinger Bürgermeister Christoph Aidelsburger eine Überprüfung der Unfallstelle. Es wiesen aber auch Leserinnen und Leser darauf in, dass dies bei weitem nicht die einzige Bushaltestelle mit hohem Gefahrenpotenzial im Landkreis sei. Aus Sicht vieler Eltern gibt es immer wieder Situationen, die für Schülerinnen und Schüler gefährlich sind – etwa an Landstraßen ohne Haltebucht, auf unübersichtlichen Kurven, Kuppen oder Streckenabschnitten mit hohem Verkehrsaufkommen. Doch auch mitten im Ort kann es gefährlich werden. Manchmal fehlt die Beleuchtung, manchmal ist die Beschilderung unzureichend oder der Standort schlecht mit Schulen abgestimmt.

Dieses Thema möchten wir von den Aichacher Nachrichten und Friedberger Allgemeinen aufgreifen. Dazu fragen wir unsere Leser und Leserinnen: Wo im Landkreis gibt es Bushaltestellen, an denen Sie sich um die Sicherheit Ihrer Kinder sorgen? Haben Sie selbst schon einmal eine brenzlige Situation erlebt oder beobachtet, dass ein Unfall nur knapp verhindert werden konnte?

Mit Ihren Hinweisen wollen wir Gefahrenstellen sichtbar machen – damit Behörden, Schulen und Verkehrsexperten prüfen können, wo Handlungsbedarf besteht. Schreiben Sie uns an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de mit dem Stichwort „Bushaltestelle“. Nennen Sie bitte den genauen Standort der Haltestelle, schildern Sie, warum Sie sie für gefährlich halten, und – falls möglich – fügen Sie ein Foto bei. Geben Sie bitte auch eine Telefonnummer an, falls wir Rückfragen haben. Wir möchten die Fälle dann aufgreifen, mit Behörden darüber sprechen und über das Ergebnis berichten.