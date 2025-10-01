Wenn ein Kind bei einem Unfall stirbt: Wie können Mitschüler und Ersthelfer aufgefangen werden?

Nach dem tragischen Unfalltod eines zehnjährigen Mädchens bei Rehling sind die Gedanken vieler Menschen bei den Angehörigen und engen Freunden der Familie. Doch auch bei den ehemaligen und aktuellen Klassenkameradinnen und -kameraden des Mädchens ist der Schmerz groß. Wie können Mitschüler in derartigen Fällen aufgefangen werden? Und wer hilft den Ersthelfern, insbesondere den Einsatzkräften der Feuerwehr, das Erlebte zu verarbeiten? Unsere Redaktion hat mit einer Schulpsychologin und einer Notfallseelsorgerin gesprochen.
Rehling/Landkreis Augsburg
