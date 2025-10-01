Icon Menü
Wie Schüler und Einsatzkräfte nach tragischen Unfällen psychisch unterstützt werden können

Rehling/Landkreis Augsburg

Wenn ein Kind bei einem Unfall stirbt: Wie können Mitschüler und Ersthelfer aufgefangen werden?

Nach dem Unfalltod einer Zehnjährigen bei Rehling stellt sich generell die Frage, wie Mitschüler und Einsatzkräfte in einem solchen Fall betreut werden können. Was gibt ihnen Halt?
Von Evelin Grauer
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Unfalltod einer Zehnjährigen beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan wird über die Verkehrssicherheit an der betroffenen Bushaltestelle diskutiert. Einige Meter davor weist das Warnzeichen "Kinder" auf mögliche Personen in diesem Bereich hin. Neben der Ursachenforschung ist auch die Trauerbewältigung wichtig.
    Nach dem Unfalltod einer Zehnjährigen beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan wird über die Verkehrssicherheit an der betroffenen Bushaltestelle diskutiert. Einige Meter davor weist das Warnzeichen "Kinder" auf mögliche Personen in diesem Bereich hin. Neben der Ursachenforschung ist auch die Trauerbewältigung wichtig. Foto: Erich Echter

    Nach dem tragischen Unfalltod eines zehnjährigen Mädchens bei Rehling sind die Gedanken vieler Menschen bei den Angehörigen und engen Freunden der Familie. Doch auch bei den ehemaligen und aktuellen Klassenkameradinnen und -kameraden des Mädchens ist der Schmerz groß. Wie können Mitschüler in derartigen Fällen aufgefangen werden? Und wer hilft den Ersthelfern, insbesondere den Einsatzkräften der Feuerwehr, das Erlebte zu verarbeiten? Unsere Redaktion hat mit einer Schulpsychologin und einer Notfallseelsorgerin gesprochen.

