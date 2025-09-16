Nach Hammer-Angriff in Adelzhausen: Wie oft kommt es wirklich zu Gewalt in Asylbewerberunterkünften?

In einer Asylbewerberunterkunft in Adelzhausen eskaliert Ende August ein Streit unter Bewohnern. Schließlich greift ein 39-Jähriger zu einem Hammer und geht auf eine 47-Jährige und einen 48-Jährigen los. Er verletzt beide und sitzt nun in Untersuchungshaft. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes in zwei Fällen. Das sagen Landratsamt, Polizei und der Integrationshilfe-Verein „Tür an Tür“ zu möglichen Ursachen, der Betreuung von Asylbewerbern und dem Vorgehen in solchen Fällen.

Derzeit gibt es im Landkreis 97 Asylunterkünfte, die vom Landratsamt Aichach-Friedberg betreut werden. Darin leben gut 1600 Menschen: 900 von ihnen haben laut Landratsamt einen Asylhintergrund. Bei den Bewohnern der Asylunterkunft in Adelzhausen handelt es sich um solche, die nicht mehr verpflichtet sind, in einer Unterkunft zu leben. Ihr Asylantrag ist also entweder genehmigt worden oder er wurde abgelehnt und sie besitzen nun einen Duldungsstatus.

Zu wenig psychologische Betreuung für Geflüchtete

Betreut werden die Unterkünfte durch sogenannte „Hauskümmerer“. Die sind nicht nur für Raumausstattung und Reparaturen zuständig, sondern auch Ansprechpartner bei Fragen, Problemen oder Spannungen untereinander. Es besteht auch das Angebot der Flüchtlings- und Migrationsberatung durch Wohlfahrtsverbände. Falls am jeweiligen Ort vorhanden gibt es Unterstützung durch ehrenamtliche Helferkreise.

Insgesamt müsste man aber viel stärker auf die Psyche dieser Menschen schauen, findet Stephan Schiele, Geschäftsführer der Tür an Tür Integrationsprojekte GmbH in Augsburg. Erst seit Juli gebe es ein Büro in Augsburg, das psychologische Betreuung für Geflüchtete mit Kriegstraumata anbietet. Straftaten wie die in der Asylbewerberunterkunft in Adelzhausen möchte er dadurch „weder relativieren noch entschuldigen“. Man dürfe jedoch nicht außer Acht lassen, welche Umstände bei solchen Taten oft eine Rolle spielen.

Kein Tötungsdelikt in Asylbewerberunterkunft in 2024

Unter anderem sei die Unterbringung der Menschen in solchen Unterkünften schwierig. Oft seien Geflüchtete auf engem Raum zusammengepfercht, die sich unter Umständen vorher gar nicht kannten. Die Gefahr, dass es dann zu Konflikten komme, sei hoch, speziell, wenn es keinerlei Privatsphäre gibt. Lange sei auch nicht berücksichtigt worden, dass Gruppen oder gewisse Ethnien, zwischen denen es bereits Konflikte gibt, nicht zusammen untergebracht werden. Aus Schieles Sicht machen Vorfälle in Asylbewerberunterkünften aber nicht den Großteil des kriminellen Handelns aus. „Jeder einzelne Fall wird in den Medien breitgetreten“, meint er.

Die Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Nord aus 2024 ergibt, dass von 1693 Delikten, die der Gewaltkriminalität zugeordnet werden können, also etwa gefährliche Körperverletzung, Mord, Raub, Vergewaltigung et cetera, 100 in Asylbewerberunterkünften begangen wurden. Bei etwa 79 davon sind die Tatverdächtigen sogenannte Zuwanderer. Das ergibt einen Anteil von etwa 4,7 Prozent der durch Zuwanderer begangenen Gewaltstraftaten in Asylbewerberunterkünften Tötungsdelikte habe es laut Kriminalstatistik in Asylbewerberunterkünften im letzten Jahr keine gegeben. Insgesamt stieg die Zahl der Polizeieinsätze dort im Vergleich zu 2023 aber leicht an.

Landratsamt Aichach-Friedberg trennt Betroffene

Die meisten Körperverletzungen werden laut Schiele von Geflüchteten an Geflüchteten begangen. Das lasse ihn daraus schließen, dass die Form der Unterbringung eine Rolle spielt. Aus seiner Sicht ist es logisch, dass Menschen mit unverarbeiteten Traumata und die teilweise im Kriegsgebiet sozialisiert wurden, vielleicht auch eher dazu neigen, Gewalt anzuwenden, da sie es nicht anders vorgelebt bekommen haben. Es sei aber extrem ruhig dafür, wie viele Kriegstraumatisierte nach Deutschland geflohen seien. Zudem müsse man immer den Menschen und die möglichen Auslöser betrachten. Auch bei Geflüchteten spielten Bildung oder die soziale Herkunft eine Rolle.

Kommt es zu solchen Vorfällen, ist auch die Frage, wie es dann für die Betroffenen weitergeht. Dazu das Landratsamt Aichach-Friedberg in einer Pressemitteilung: „Es gibt keine konkreten Handlungsabläufe für einen solchen Zwischenfall, weil das keine standardisierten Vorfälle sind, die regelmäßig vorkommen und nach einem Schema ablaufen.“ Vielmehr erfolge eine enge Abstimmung mit den beteiligten Behörden, insbesondere der Polizei. So werde im Einzelfall entschieden. Vielfach komme es dann zur räumlichen Trennung durch einen Umzug in eine andere Unterkunft.

Staatsanwaltschaft gibt keine Auskunft wegen laufender Ermittlungen

Wie es nach dem Hammer-Angriff in Adelzhausen weitergeht und was die Hintergründe der Tat sind, gilt es für Polizei und Staatsanwaltschaft herauszufinden. Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, Andreas Dobler, sagt: „Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen und Untersuchungen können keine weiteren Auskünfte gegeben werden.“