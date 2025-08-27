Für den Burghof in Oberwittelsbach sind neue Wirtsleute gefunden

Es geht weiter im Burghof in Oberwittelsbach: Nach der Kündigung der bisherigen Pächter sind neue Wirtsleute gefunden, bestätigt der Verpächter, der Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz, gegenüber unserer Redaktion. Ahwad Shukri übernimmt zusätzlich zum Peterhof in Kühbach mit Masoud Muhamad Kadir als Partner den Traditionsgasthof in dem Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach.
Oberwittelsbach/Kühbach
