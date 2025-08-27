Icon Menü
Neue Wirte im Burghof Oberwittelsbach: Was Gäste ab Oktober erwartet

Oberwittelsbach/Kühbach

Für den Burghof in Oberwittelsbach sind neue Wirtsleute gefunden

Nach der Kündigung der Pächter übernimmt der Wirt des Peterhofs in Kühbach den Traditionsgasthof im Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach. Was die Gäste erwartet.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Der Burghof in Oberwittelsbach bleibt geöffnet: Der Wirt des Kühbacher Peterhofs übernimmt den Gasthof zusammen mit einem Partner.
    Der Burghof in Oberwittelsbach bleibt geöffnet: Der Wirt des Kühbacher Peterhofs übernimmt den Gasthof zusammen mit einem Partner. Foto: Erich Echter (Archivbild)

    Es geht weiter im Burghof in Oberwittelsbach: Nach der Kündigung der bisherigen Pächter sind neue Wirtsleute gefunden, bestätigt der Verpächter, der Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz, gegenüber unserer Redaktion. Ahwad Shukri übernimmt zusätzlich zum Peterhof in Kühbach mit Masoud Muhamad Kadir als Partner den Traditionsgasthof in dem Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach.

