Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Neues Domizil: Wittelsbacher-Land-Verein zieht in ehemalige Metzgerei Rupp

Aichach

Wittelsbacher-Land-Verein zieht in frühere Metzgerei Rupp

Die Mitarbeiter des Vereins haben am neuen Aichacher Standort dann Doppelbüros statt eines Großraumbüros. Der Umzug wird im Laufe des Januars stattfinden.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    In die frühere Metzgerei Rupp am Unteren Stadttor zieht im Januar der Wittelsbacher Land Verein ein. Die früheren Kühlräume, der Laden und das Büro der ehemaligen Metzgerei werden zu Büroräumen umgebaut.
    In die frühere Metzgerei Rupp am Unteren Stadttor zieht im Januar der Wittelsbacher Land Verein ein. Die früheren Kühlräume, der Laden und das Büro der ehemaligen Metzgerei werden zu Büroräumen umgebaut. Foto: Gerlinde Drexler

    Seit die Metzgerei Rupp vor rund einem Jahr vom Unteren Tor an den Aichacher Stadtplatz umgezogen ist, steht das Gebäude leer. Inzwischen gibt es einen neuen Mieter: Der Wittelsbacher-Land-Verein wird im Laufe des Januars von der Werlbergerstraße in die Räume der früheren Metzgerei einziehen. Dort wird schon seit einiger Zeit fleißig umgebaut. Auffälligstes Kennzeichen: die neuen Fenster an der Gebäudeseite zur Prieferstraße.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden