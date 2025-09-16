Wittelsbacher-Land-Verein zieht in frühere Metzgerei Rupp

Seit die Metzgerei Rupp vor rund einem Jahr vom Unteren Tor an den Aichacher Stadtplatz umgezogen ist, steht das Gebäude leer. Inzwischen gibt es einen neuen Mieter: Der Wittelsbacher-Land-Verein wird im Laufe des Januars von der Werlbergerstraße in die Räume der früheren Metzgerei einziehen. Dort wird schon seit einiger Zeit fleißig umgebaut. Auffälligstes Kennzeichen: die neuen Fenster an der Gebäudeseite zur Prieferstraße.

