Der Reiter zieht um: Todtenweiser Wahrzeichen krönt den Kreisverkehr

Das neue Wahrzeichen der Gemeinde Todtenweis, ein ungarischer Reiterkrieger, ist umgezogen. Die Statue hatte der Förderverein 1000 Jahre Todtenweis am Heimatmuseum, dem Gruinhaus, aufgestellt. Anlass war damals der offizielle Spatenstich für den Geschichtspfad im Zuge des Dorffestes am 2. Juli 2023. Doch von Anfang an war ein anderer Standort im Gespräch.

Der Reiter steht in Verbindung mit einem Sensationsfund: Ein fürstliches Pferdegeschirr gilt als erster archäologischer Nachweis dafür, dass die Ungarnschlacht von 955 auch auf Todtenweiser Flur stattfand. Im Sommer 2011 hatte der Hobbyarchäologe Robert Gans aus Mühlhausen (Gemeinde Affing) mit einer Sonde Teile des ungarischen Pferdegeschirrs gefunden. Es lag verstreut auf einer Wiese im Todtenweiser Lechfeld, westlich des Ortsteils Bach, und ist bisher in dieser Form einmalig. Seit September 2024 ist der Geschichtspfad „Schlacht auf dem Lechfeld 955“ fertiggestellt. Er erinnert an dieses Ereignis und schildert die historischen Zusammenhänge.

Der Reiter ist aus allen vier Richtungen gut zu sehen

Schon beim Dorffest 2023 kam die Überlegung auf, ob die Figur nicht mitten auf dem Kreisverkehr in Sand seinen Platz finden könnte. Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins in diesem Jahr kam dieser Vorschlag erneut ins Gespräch. Landrat Klaus Metzger hatte sich schon vor längerer Zeit um die Genehmigung gekümmert. Das war nötig. Denn der Kreisverkehr in Sand steht mitten in der Kreuzung der Staatsstraße 2381, die von Thierhaupten Richtung Rehling führt, und der Kreisstraße AIC 8 von Todtenweis nach Langweid.

Nun wurde die Idee realisiert. Am nebligen Dienstagvormittag war es so weit. Zunächst verstärkte Karl Jakob jun. die Reiterstatue. Der hat sie vor drei Jahren gemeinsam mit Sohn Peter hergestellt. Mit einem Bagger wurde der Reiter dann in ein vorbereitetes Beet aus Trockenbeton, auf einem großen Steinhaufen, gehievt. Dabei halfen die Bauhofmitarbeiter Peter Wagner, Michael Bair und Viktor Poltavchenko mit. Die Ausrichtung des Reiters wurde von Bürgermeister Konrad Carl so angeordnet, das dieser Richtung Augsburg zeigt. Zudem war Carl wichtig, dass die Statue aus allen vier Richtungen, von denen Fahrzeuge kommen, gut sichtbar ist.

Die gesamten Kosten für Herstellung und Verstärkung der Figur, Transport und Aufstellung belaufen sich auf rund 3000 Euro. Diese übernimmt Altbürgermeister Josef Kodmeir. Den großen Findling, auf dem das Pferd samt Reiter montiert ist, spendierte das Kieswerk Seemüller aus Sand. Eine Infotafel neben dem Kreisverkehr soll Passanten über die Hintergründe des Reiterstandbildes informieren.