Flut in Oberach: Gerettete Kälber kehren in ihren Stall zurück

Plus Auf dem Hof der Familie Riegl stehen am Hochwasser-Sonntag 100 Kälber knietief im Wasser. Doch im Chaos packen alle mit an. Die Riegls sind voller Dankbarkeit.

Von Josef Abt

Diesen Sonntag werden die Menschen in Oberach vermutlich nie vergessen. Am 2. Juni werden sie von einer verheerenden Flutwelle überrascht, die fast die Hälfte des Rehlinger Ortsteils innerhalb weniger Stunden unter Wasser setzt. Besonders betroffen ist die Landwirtsfamilie Riegl am Ortsausgang Richtung Sportgelände. Dort stehen plötzlich rund 100 Kälber kniehoch im Wasser. Sie warten aufgeregt auf Rettung.

Am ersten Juniwochenende gilt im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg Katastrophenalarm. Der Dauerregen hat Flüsse wie Paar und Ecknach an vielen Stellen über die Ufer treten lassen. Es ist ein bis dahin bisher nicht erlebter Einsatz von Hilfskräften nötig. Das Hochwasser verursacht enormen Schaden an Hab und Gut und bringt viele Menschen in den betroffenen Gebieten schier zur Verzweiflung. Auch in Oberach.

