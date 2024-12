Hubert Asam macht Glassterne für Sternenkinder

Sternenkind, Schmetterlingskind, Engelskind: Es gibt verschiedene Bezeichnungen für Kinder, die tot geboren werden oder kurz nach ihrer Geburt sterben. Persönliche Erinnerungsstücke wie Fotos, Fußabdrücke, das Namensbändchen oder eine Kerze tragen dazu bei, dass etwas von den kleinen Erdenbürgerinnen und Erdenbürgern bleibt, die manchmal nur wenige Stunden mit ihren Eltern verbringen konnten. Wie wichtig Erinnerungsstücke sind, weiß auch Hubert Asam aus Obergriesbach. In seiner Familie gibt es ein Sternenkind. Der Schicksalsschlag hat ihn zu einer besonderen Aktion bewogen. Um Sternenkinder geht es auch in einer Ausstellung, den der Verein Sternenkinder Ende Januar zusammen mit dem Netzwerk Hospiz und Palliative Care im Familienstützpunkt der Caritas in Aichach plant.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schicksalsschlag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis