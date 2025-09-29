Der Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach feiert sein 75-Jähriges mit vielen Gästen

Der Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach feierte am Samstag sein 75. Gründungsjubiläum mit einem Programm, das sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprach. Zahlreiche Gäste trafen schon am Nachmittag am Gemeinschaftshaus ein. Mit einem Kinderprogramm, der Siegerehrung des Kürbiswettbewerbs, Musik und gemütlichem Beisammensein bot sich den Gästen ein würdiger und fröhlicher Rahmen.
Obergriesbach
