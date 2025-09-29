Icon Menü
Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach feiert 75 Jahre mit großem Fest für alle

Obergriesbach

Der Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach feiert sein 75-Jähriges mit vielen Gästen

Zu seinem Jubiläum bietet der Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach ein Programm für alle. Sein Engagement reicht weit über Obst- und Gartenbau hinaus.
Von Katharina Wachinger
    Zum Jubiläum des Obst- und Gartenbauvereins Obergriesbach begrüßte Vorsitzender Alexander Nenninger die Ortsvereine. Foto: Katharina Wachinger

    Der Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach feierte am Samstag sein 75. Gründungsjubiläum mit einem Programm, das sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprach. Zahlreiche Gäste trafen schon am Nachmittag am Gemeinschaftshaus ein. Mit einem Kinderprogramm, der Siegerehrung des Kürbiswettbewerbs, Musik und gemütlichem Beisammensein bot sich den Gästen ein würdiger und fröhlicher Rahmen.

