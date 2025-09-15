Icon Menü
Oldtimertreffen in Affing: Raritäten trotz Regen begeistern Besucher 2025

Affing

Starker Regen verwässert das Oldtimertreffen in Affing

Zum fünften Oldtimertreffen der Affinger Landjugend kommen nur gut 100 Fahrzeuge. Die begeistern die Besucher dafür umso mehr. Einige Raritäten sind zu sehen.
Von Josef Abt
    Wegen des Regens am Vormittag kamen deutlich weniger Oldtimer als sonst nach Affing. Darunter waren aber einige Hingucker wie dieser schwarze Schlitten.
    Wegen des Regens am Vormittag kamen deutlich weniger Oldtimer als sonst nach Affing. Darunter waren aber einige Hingucker wie dieser schwarze Schlitten. Foto: Josef Abt

    Sie hatten sich alles so schön vorgestellt und tagelang vorbereitet und gewerkelt, die Mitglieder der Katholischen Landjugend (KLJB) Affing. Doch ausgerechnet am Sonntag kam pünktlich am Morgen starker Regen, der bis zum Mittag alle Hoffnungen auf einen erfolgreichen Tag wegschwemmte. Knapp über 100 Fahrzeuge kamen dennoch zum mittlerweile fünften Oldtimertreffen nach Affing und begeisterten Landjugend und Gäste umso mehr.

