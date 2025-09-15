Starker Regen verwässert das Oldtimertreffen in Affing

Sie hatten sich alles so schön vorgestellt und tagelang vorbereitet und gewerkelt, die Mitglieder der Katholischen Landjugend (KLJB) Affing. Doch ausgerechnet am Sonntag kam pünktlich am Morgen starker Regen, der bis zum Mittag alle Hoffnungen auf einen erfolgreichen Tag wegschwemmte. Knapp über 100 Fahrzeuge kamen dennoch zum mittlerweile fünften Oldtimertreffen nach Affing und begeisterten Landjugend und Gäste umso mehr.
Affing
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden