Starker Regen verwässert das Oldtimertreffen in Affing

Sie hatten sich alles so schön vorgestellt und tagelang vorbereitet und gewerkelt, die Mitglieder der Katholischen Landjugend (KLJB) Affing. Doch ausgerechnet am Sonntag kam pünktlich am Morgen starker Regen, der bis zum Mittag alle Hoffnungen auf einen erfolgreichen Tag wegschwemmte. Knapp über 100 Fahrzeuge kamen dennoch zum mittlerweile fünften Oldtimertreffen nach Affing und begeisterten Landjugend und Gäste umso mehr.

