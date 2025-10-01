Eine Münchner Olympiabewerbung? Das wäre auch für die Region eine Chance

Versiegelte Flächen für Unterkünfte? Horrende Kosten? Eine Olympia-Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044 würde für München natürlich immense Investitionen erfordern. Außerhalb der Stadt aber kann die Region von einem Ereignis dieser Größe eigentlich nur profitieren. Somit wären Olympische Spiele in München auch für den Landkreis Aichach-Friedberg ein immenser Gewinn.

Da ist zum einen der Tourismus. Nicht annähernd alle Fans würden Platz in München finden oder bezahlen können, entsprechend könnten auch die Ränder des Münchner Speckgürtels profitieren. Schließlich ist das Wittelsbacher Land in diese Richtung gut angebunden. Das ist aber nur ein Randaspekt.

Sichtbarkeit für Rand- und Breitensportarten: Vereine in Aichach-Friedberg könnten von Olympia in München profitieren

Der allerwichtigste Punkt ist nämlich die Sichtbarkeit von Rand- und Breitensportarten. Gerade in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten haben sich in Sportarten, die es in heimischen Medien vielleicht mal in die Randspalte schaffen, echte Weltstars und Vorbilder etabliert. Usain Bolt in der Leichtathletik, Simone Biles im Turnen, eine Kategorie darunter Darja Varfolomeev in der Rhythmischen Sportgymnastik oder Dennis Schröder und die Wagner-Brüder im Basketball.

Auch wenn die Vorbilder 2036, 2040 oder 2044 andere sein werden: In Zeiten, in denen sich Kinder und junge Heranwachsende immer weniger bewegen, wäre eine Plattform wie die Olympischen Spiele mit ihren Stars und Sternchen vor der eigenen Nase Gold wert. Davon könnten die hiesigen Vereine nur profitieren. Nicht nur durch einen möglichen Zulauf: Aufmerksamkeit spielt schließlich auch keine geringe Rolle bei Investitionsüberlegungen. Denn mit diesem gewissen Zulauf ließen sich öffentliche Fördermittel leichter rechtfertigen und Sponsoren einfacher gewinnen – und Vereine könnten vielleicht doch eher eine Anlage sanieren oder eine Sportstätte neu bauen.