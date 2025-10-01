Olympia in München? Das erhoffen sich die großen Sportvereine in der Region

Die Münchner Bürger entscheiden am 26. Oktober, ob sich die Landeshauptstadt für Olympische und Paralympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Das Ereignis würde ganz nah an die Region rücken: Sowohl der Eiskanal und als auch die WWK-Arena im Süden von Augsburg wären für Wettkämpfe vorgesehen. Unterstützung für das Vorhaben findet sich in den großen Sportvereinen im Wittelsbacher Land. Wir haben mit führenden Mitgliedern darüber gesprochen, was sie sich von Spielen in München erhoffen würden und was sie mit Olympia verbinden.

Richard Hangl, Vorsitzender des TSV Aichach, denkt beim Wort „Olympia“ an die vielen tollen Sportarten. Spiele seien immer eine Bereicherung für den Austragungsort, daher würde er, wenn er könnte, auf jeden Fall pro Bewerbung stimmen: „Für die Sportstadt München wäre das eine riesige Chance.“ Olympische Spiele ganz in der Nähe wären für seinen Verein mit 17 Abteilungen eine gute Möglichkeit, dass gerade junge Leute sehen, was es für Sportarten gibt: „Ich selbst komme vom Handball, da gibt es immer nach Großereignissen einen Boom.“ Schon bei den Sommerspielen in München 1972 profitierte der TSV, erzählt der Kreisvorsitzende des Landessportverbands: „Nach Olympia ging es richtig in die Höhe bei vielen Sportarten, unser Ehrenvorsitzender Klaus Laske hat mir das erzählt und Bilder gezeigt.“ Hangl selbst war 1972 als Zuschauer bei den Kanu-Wettkämpfen in Augsburg: „Ich erinnere mich noch daran, dass der Bundeskanzler mit dem Hubschrauber gelandet ist.“

Vom TSV Aichach bis zur DJK Friedberg: Lokale Vereine für Olympia in München

Für Karsten Weigl, der beim TSV Aichach den Vorsitz innehat und als Schulrektor in Affing arbeitet, bedeuten Olympische Spiele eine Gemeinschaft von Sportlern aus der ganzen Welt. Zudem stehe im Gegensatz zu anderen Sportevents nicht so sehr die Kommerzialisierung, sondern eher die Fairness und Kooperation im Mittelpunkt. Er findet es wichtig, dass die Mehrheit der Münchner dahintersteht, außerdem sei Nachhaltigkeit wichtig. Er selbst kommt vom Schwimmen, da sei Olympia das „Zugpferd, durch den der Sport sich lohnt – dabei sein ist alles“. Diesen Wert möchte er auch im Verein vermitteln. Spiele in München könnten die Wertigkeit von Sport in der Gesellschaft verbessern, hofft Weigl. Ihm selbst falle bei Olympia immer auf, wie er plötzlich Sportarten verfolgt, zu denen er sonst keinen Kontakt hat: „Ich schaue viel breiter als sonst, das weckt einfach Interesse.“

Giesela Regele ist Vorsitzende vom LG Aichach-Rehling und begrüßt die olympischen Ambitionen der Landeshauptstadt: „Allen Münchnern, die ich kenne, sage ich: Unbedingt mit Ja stimmen.“ Sie ist auch Bezirksvorsitzende beim Bayerischen Leichtathletik-Verband: „Wir sind Kernsportart von Olympischen Sommerspielen. Ich hoffe schon, dass das für uns einen positiven Effekt gäbe, wenn zum Beispiel Sportstätten schneller renoviert würden.“ Das wäre notwendig: Aus allen Vereinen bekomme sie nach Corona einen Boom der Leichtathletik mit, insbesondere im Bereich der Kinder. Regele erinnert an die European Championships 2022 in München, die ihr sehr gefallen hätten: „Man hat gesehen, das Olympiagelände ist noch immer ein Gewinn für die Stadt, und in München verfallen die Sportstätten nicht wie anderswo.“ 1972 besuchte sie bereits die Kanu-Wettbewerbe in Augsburg: „Damals sind mein Bruder und ich einfach herumgelaufen, das war damals nicht so streng wie heute – wir haben sogar am olympischen Feuer gerüttelt.“

Georg Resch, Vorsitzender vom SV Mering sowie für die CSU als Marktgemeinderat und Kreisrat aktiv, hält Olympia für eine „rundweg tolle Sache“: Es bringe nicht nur Werbung für eine Gegend, sondern auch Motivation für Kinder und Jugendliche, Sport zu treiben. Wäre er Münchner, würde er absolut dafür stimmen: „Ich sehe keinen Grund dagegen, die Sportstätten sind größtenteils schon vorhanden. Und man lernt Menschen kennen, die man sonst nie getroffen hätte – denken Sie an Königin Silvia.“ Resch weiß, dass zum Beispiel Leichtathleten vier Jahre auf die Spiele hinarbeiten und -trainieren, unter anderem wegen der großen Aufmerksamkeit für das Event. Die müssen die Vereine vor Ort dann aufgreifen und nutzen: „Beim Basketball gab es etwa durch Dirk Nowitzki einen Boom, der muss noch im Breitensport ankommen.“ Von den Spielen 1972 erinnert er sich an die erfolgreichsten Sportler, wie den Speerwerfer Klaus Wolfermann, und an das Maskottchen, den Dackel Waldi.

Booms nach Großveranstaltungen wie Olympia: Vereine können von Begeisterung profitieren

Josef Lechner, Vorsitzender des LC Aichach, verbindet Olympia mit interessanten Sportwettkämpfen. Auch er ist eindeutig für eine Bewerbung: „Das verbessert das Image eines Landes, wenn die ganze Welt zu Besuch kommt.“ Im LC Aichach sind Hobbysportler aktiv. Er glaubt aber, dass diese nach München fahren und sich die Wettkämpfe ansehen würden. Und: „Ich könnte mir vorstellen, dass sich das positiv auswirkt und Leute sagen: Das habe ich bei Olympia gesehen, das probiere ich aus.“ Ob es aber nochmal so einen Fortschritt auf verschiedenen Ebenen geben kann wie durch Olympia 1972, weiß er nicht. Die Spiele damals haben Lechner zwar für seine Leichtathletik inspiriert, aktiv war der Militär-Weltmeister über 3000 Meter Hindernis von 1978 aber schon vorher. Er erinnert sich, später als Leistungssportler die Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Meyfarth getroffen zu haben, sie habe neben ihm im Flugzeug gesessen.

Stefan Gorol erhielt erst dieses Jahr nachträglich Bronze mit der Deutschen 400-Meter-Staffel für die U23-EM 2013. Heute ist er Trainer und zweiter Vorsitzender bei der DJK Friedberg und denkt bei Olympia an ein großes Sportfest auch über den Sport hinaus. Er ist trotz der hohen Kosten tendenziell für die Bewerbung: „So ein Ereignis im eigenen Land ist eine große Ehre und gibt Schwung für die Sportbegeisterung.“ Lokale Vereine sieht er im Fall von Olympischen Spielen in einer aktiven Rolle: „Wir haben Erfahrung mit Wettkampfausrichtung und könnten nicht nur Kampfrichter, sondern auch Volunteers stellen.“ Gorol ist vor allem der 400-Meter-Weltrekord bei den Spielen von Rio 2016 im Gedächtnis geblieben: „Ich habe natürlich eine emotionale Bindung zu der Sportart. Und das war einfach krass, im Alleingang auf der Außenbahn.“