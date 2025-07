Auch am zweiten Wochenende zieht es Hunderte in den „PaarGarten“

Perfektes Biergarten-Wetter lockte auch am zweiten „PaarGarten“-Wochenende hunderte Besucher auf das schattige Gelände zwischen dem Aichacher Jugendzentrum und der Griesbacherl-Terrasse. Der junge Aichacher Verein „PaarRauschen“ hatte das Areal im Grünzug der Paar erneut liebevoll zu einem einladenden Pop-up-Biergarten verwandelt. Dafür waren an den beiden Wochenenden fast 50 ehrenamtliche Helfer des gemeinnützigen Vereins im Einsatz.

Das vielseitige kulinarische Angebot erstreckte sich von Vegetarischem über regionale biologische Wurst- und Fleischspezialitäten bis hin zum Brandner-Kaspar-Steckerlfisch. Dazu gab's – neben lokalen Bierspezialitäten vom „Boandlbräu“ und „Canada“ – jede Art von kühlen Erfrischungsgetränken. Kaffee und Kuchen durften ebenfalls nicht fehlen – und zur Abkühlung ein cremiges Milano-Eis. Wem diese Erfrischung nicht reichte, der kühlte sich beim Wassertreten im nahegelegenen Griesbacherl oder gleich direkt in der Paar unterhalb der Fischterrasse.

Biergarnituren und Liegestühle füllen sich rasch im „PaarGarten“

Schon am frühen Samstagnachmittag füllten sich die vielen Biergarnituren und Liegestühle rasch mit jungen und junggebliebenen Gästen. Familien mit Kindern machten es sich auf Decken auf der angrenzenden Wiese bequem oder belagerten die Steinquader-Stufen am Griesbacherl. Dort wurden die jungen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Aichach und Oberbernbach regelrecht von Kindern belagert. Die echte Wasserspritze zum Löschen eines imaginären Spielhausbrandes erwies sich als gelungene Nachwuchswerbung. Beim Stelzenlauf waren insbesondere die Eltern als Helfer gefragt. Jung und Alt versuchte sich zudem beim Tischfußball oder an der bereitgestellten Tischtennisplatte.

Icon Vergrößern Bei sommerlichen Biergarten-Temperaturen war auch die Griesbacherl-Terrasse ein beliebter Treff für Jung und Alt. Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Bei sommerlichen Biergarten-Temperaturen war auch die Griesbacherl-Terrasse ein beliebter Treff für Jung und Alt. Foto: Manfred Zeiselmair

Am Samstagnachmittag sorgte zunächst die Augsburger Mädels-Band „Sonic Heaven“ mit erfrischenden Indie-Rock-Songs für eine gefühlvolle Einstimmung. Mit dem beschwingten Sound der Stadtkapelle Aichacher kam schnell Biergartenstimmung auf. Zum Ausklang brachte Franz Breitsameter aus Pöttmes alias FirleFranz schließlich noch sein Musikkabarett mit Lokalkolorit auf die Bühne.

Zwei Generationen in einer Band in Aichach

Beste Unterhaltung bot ab Sonntagmittag die Zwei-Generationen-Band „Degibsano“ aus Inchenhofen. In ihrer lockeren Art wirbelte die blutjunge Leadsängerin Marie zu Songs von Creedence Clearwater Revival (CCR), den Beatles und Bryan Adams. Es wurde getanzt und mitgesungen. Wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge passte der Spider-Murphy-Song „Unterm Kastanienbaum“. Darin wird ein wohliges „Paradies-Gefühl“ beschworen – ein Gefühl, das es in einem Aichacher Biergarten bis dato lange nicht gegeben hat.

Icon Galerie 47 Bilder Auch am zweiten Wolchenende zog der Pop-up-Biergarten des Vereins "PaarRauschen" hunderte Gäste an. Wir zeigen die schönsten Bilder.

In diesem Sinne verspricht „PaarRauschen“-Vorsitzender Valentin Stadlmaier eine Fortführung des bestens angenommenen Pop-up-Biergartens an gleicher Stelle im nächsten Jahr. „Wir hatten so viele positiven Rückmeldungen. Gerne würden wir auch andere gemeinnützige Vereine oder Organisationen mit ins Boot nehmen“, sagt er. Mit dem Erlös will der Verein insbesondere junge Musiker aus der Region fördern und mit weiteren musikalischen Veranstaltungen die Aichacher Kulturszene bereichern. Als Nächstes stehen eine Beteiligung am Aichacher Stadtfest und ein Newcomer-Festival im Juze an.