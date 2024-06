Petersdorf

vor 17 Min.

Petersdorf investiert rund vier Millionen Euro in die Wasserversorgung

Pfarrer Babu bei der Segnung der Wassertanks in Hohenried. Beide Tanks zusammen haben ein Fassungsvermögen von insgesamt 700.000 Litern.

Plus Bei der Einweihung des neuen Hochbehälters in Hohenried spricht Bürgermeister Dietrich Binder einen Wermutstropfen an. Die zwei Tanks fassen 700.000 Kubikmeter Wasser.

Von Johann Eibl

Am zweithöchsten Platz im Landkreis Aichach-Friedberg feierte die Gemeinde Petersdorf jetzt die Fertigstellung eines in jeder Beziehung großen Projekts. Über sechs Jahre erstreckten sich die Planung und die Arbeiten für den neuen Hochbehälter, ein zentrales Bauwerk im Zusammenhang mit der Wasserversorgung, der nicht weit entfernt von der Kirche entstanden ist. Rund vier Millionen Euro wurden dafür investiert. Pfarrer Babu erteilte dem Werk den kirchlichen Segen.

Am Ende seiner Rede kam Bürgermeister Dietrich Binder auf einen "Wermutstropfen" zu sprechen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden über Verbesserungsbeiträge zur Kasse gebeten, dadurch seien alle Haushalte belastet worden. Doch Binder versicherte: "Wir sahen keine andere Alternative." Zu Beginn hatte er die Begründung für diese Maßnahme geliefert. Vor über 30 Jahren seien bereits Probleme mit dem Wasser bekannt gewesen. Dann teilten die zuständigen Behörden mit, dass keine weitere Fördergenehmigung mehr erteilt werden könne, das sei zu riskant. Daher begannen 2017 konkrete Überlegungen mit dem Wasserverband Lechraingruppe, der nun die neue Anlage betreut. Eine Sanierung, verbunden mit einem Anbau an den bestehenden Hochbehälter, ergab keinen Sinn. Also entschied man sich für die nun abgeschlossene Lösung und stellte die Wasserversorgung der Gemeinde auf neue Beine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen