Platzregen begleitet den Start des Aichacher Volksfestes

Das Standkonzert am Stadtplatz zum Auftakt des Aichacher Volksfestes am Mittwoch fiel diesmal kurz aus. Dunkle Wolken am Himmel waren der Grund dafür, dass sich der Zug zum Volksfestplatz mit rund 40 Vereinen und etwa 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon früher als geplant in Bewegung setzte. Trocken ins Festzelt kamen nur die Ersten. Die anderen erwischte ein heftiger Platzregen. Gefeiert wurde trotzdem ausgelassen. Am Samstag steht ein besonderes Jubiläum an. Gefeiert wird insgesamt fünf Tage lang bis Sonntag.

Beim Festzug sind junge Fahnenabordnungen dabei

Die Plastiküberzüge für die Fahnen hatten die Vereine in weiser Voraussicht schon eingepackt. Eine der jüngsten Fahnenabordnungen dürfte die der Freiwilligen Feuerwehr Oberwittelsbach gewesen sein. Seit heuer sind der 17-jährige Fahnenträger Andreas Altmann und seine Begleiter Korbinian (19 Jahre) und Benedikt Schäffer (17 Jahre) im Amt. Es war zwar nicht ihr erster Einsatz als Fahnenabordnung, beim Volksfesteinzug waren sie aber das erste Mal dabei.

Viel Zeit, das Freibier und die zünftige Musik der Stadtkapelle Aichach unter Leitung von Eduard Augsburger und die der Kühbacher Blechblosn zu genießen, hatten die Vereine und ihre Abordnungen nicht. Die dunklen Wolken am Himmel trieben alle zur Eile an.

Bei der Aufstellung des Festzuges griff beim Schützenverein Ecknachtaler Ecknach der Vorsitzende Karlheinz Brohl zum Taferl. Er mache aus der Not heraus den „Taferlbua“, erzählte der über 60-Jährige. „Wir haben viele Realschüler im Verein.“ Die hatten am Mittwochabend eine Schulveranstaltung. Aus dem gleichen Grund fehlte auch der Jugendkönig Nico Stemmer, der von seinem Vize, dem zwölfjährigen Jonas Walecki, vertreten wurde. Beim Einzug ins Festzelt, der für die meisten Vereine im strömenden Regen stattfand, verkündete Moderator Franz Achter dafür eine Besonderheit: „Die Landkreiskönigin Paula Schapfl aus Todtenweis ist dabei.“

Icon Vergrößern Beim Schützenverein Ecknachtaler war Schützenmeister Karlheinz Brohl beim Einzug der „Taferlbua“. Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Beim Schützenverein Ecknachtaler war Schützenmeister Karlheinz Brohl beim Einzug der „Taferlbua“. Foto: Gerlinde Drexler

Achter, der am Zelteingang stand und wie üblich jeden Verein ankündigte, kämpfte mit nassen Unterlagen: „Es ist nicht einfach, von dem nassen Zettel zu lesen.“ Just zum Einzug drehte der Regen nämlich richtig auf. Weshalb der Einmarsch auch zügiger als üblich abgewickelt wurde. Der Festzug sei lang ohne Ende gewesen, sagte Achter und kommentierte den Regen trocken mit: „Das Wetter hat halt Kapriolen gemacht.“

Aichacher Bürgermeister zapft gekonnt das erste Fass Bier an

Fast hätten sie es noch geschafft, trocken rein zu kommen, sagte Bürgermeister Klaus Habermann. Er stellte erfreut fest: „Das Zelt ist rappelvoll.“ Flankiert von Franz Freiherr Groß von Trockau, Geschäftsleiter der Brauerei Unterbaar, und Festwirtin Michaela Kemper zelebrierte er gekonnt den Bieranstich auf der Bühne. Damit die Besucherinnen und Besucher auch innerlich nass werden können.

Icon Vergrößern Gekonnt zapft Bürgermeister Klaus Habermann das erste Fass an, flankiert von (von links) Landtagsabgeordnetem Peter Tomaschko, Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau und Festwirtin Michaela Kemper. Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Gekonnt zapft Bürgermeister Klaus Habermann das erste Fass an, flankiert von (von links) Landtagsabgeordnetem Peter Tomaschko, Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau und Festwirtin Michaela Kemper. Foto: Gerlinde Drexler

Der Bürgermeister erklärte auch den Grund für die beiden Luftballon-Zahlen hinter ihm auf der Bühne: Der Vorsitzende der Stadtkapelle Aichach, Simon Leicht, feierte am ersten Tag des Volksfestes seinen 40. Geburtstag. An seinem Ehrentag gestaltete die Stadtkapelle musikalisch den Abend im Zelt.

Seniorentag und Schützenjubiläum auf dem Aichacher Volksfest

Am Freitag findet auf dem Volksfest der Seniorentag und der Tag der Betriebe statt. Am Samstag dreht sich mit Familiennachmittag und Marionettentheater alles um Familien. Außerdem steht am Samstag eine große Feier an. Der Schützengau Aichach wird 100 Jahre alt und der Festakt zum Jubiläum findet vormittags im Festzelt statt. Stadtpfarrer Herbert Gugler, der beim Einzug unter den Ehrengästen war, werde dann die Standarte des Schützengaus weihen, kündigte Achter an.

Icon Galerie 83 Bilder Das Aichacher Volksfest 2025 hat begonnen. Wir zeigen die schönsten Bilder vom Standkonzert, dem Festzug, dem Bieranstich und aus dem Vergnügungspark.

Der Stadtpfarrer wird am Sonntag auch die Festmesse halten. Während der Platzregen draußen in einen ergiebigen Dauerregen überging, hielten sich die Gäste im Festzelt an Franz Achters Empfehlung: „Genießen wir den Abend, wir sind im Trockenen.“ Regenpausen nutzten vor allem die jüngeren Besucher zu einem Abstecher zu den Fahrgeschäften im Freien.