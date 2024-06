Pöttmes

17:00 Uhr

Beim Pöttmeser Volksfest wird eine Majestät gekrönt

Plus Beim Jubiläumsvolksfest in Pöttmes wird die erste Wittelsbacher-Land-Königin gewählt. Sie hatte keinen weiten Weg. Dabei war ein Festabbruch in Überlegung.

Von Inge von Wenczowski

Den widrigen Umständen durch Dauerregen und Hochwasser im Landkreis zum Trotz, ging das Pöttmeser Volksfest am Sonntagabend nach vier Tagen relativ erfolgreich zu Ende. Diese Bilanz zog der Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) am Sonntagabend. Dabei fragten sich die Verantwortlichen des VVV und der Gemeinde im Lauf des Festes, ob es richtig sei, in Pöttmes zu feiern, während anderswo Menschen um ihr Hab und Gut oder sogar ihr Leben fürchteten, wie Vorsitzender Hans Liebhart erklärte. Letztlich entschieden sie sich dafür.

Liebhart sagte, es müsse auch abgewogen werden, dass eine derartige Veranstaltung ein enormer organisatorischer Aufwand sei, und einigen Personen ihren Lebensunterhalt sichere – seien es Bedienungen, Küchenpersonal oder Schausteller. Zum 70. Jubiläum hatte sich der VVV zudem etwas Besonderes ausgedacht: Am Samstagabend wurde im Festzelt die erste Wittelsbacher-Land-Königin gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen