Tödlicher Unfall bei Gundelsdorf war der Dritte in zehn Jahren an selber Stelle

Nach einem tödlichen Unfall in der Nähe von Gundelsdorf (Pöttmes) haben Unbekannte den Baum an der Staatsstraße 2035 gefällt, gegen den ein 24-jähriger Autofahrer geprallt war.

Von Marina Wagenpfeil

Nach dem Verkehrsunfall Anfang April nördlich von Gundelsdorf an der Staatsstraße 2035, bei dem ein 24 Jahre alter Mann aus Hollenbach gestorben ist, bewegt das Unglück weiter viele Menschen in der Region. Knapp eine Woche nach dem Unfall fällten Unbekannte den Baum, gegen den der Mann mit seinem Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen geprallt war. Warum der Fahrer von Pöttmes kommend kurz vor dem Ortsteil Gundelsdorf in der S-Kurve von der Fahrbahn abgekommen war, wird derzeit noch ermittelt. Es ist bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall in diesem Streckenabschnitt in den vergangenen zehn Jahren. Insgesamt gibt es an dieser Stelle jedoch keine Unfallhäufung, wie statistische Erhebungen der Unfallkommission zeigen.

