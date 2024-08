Tobias Deißer heißt der Gesamtsieger beim Autocross in Raderstetten

Von schneller Strecke bis zu schlammigem Untergrund war am Sonntag bei der Kirchweihrallye des Motorclubs (MC) Sielenbach alles dabei. Am besten schnitt beim Autocross laut Mitteilung des MC Sielenbach Tobias Deißer ab. Er landete in der Gesamtwertung der verschiedenen Gruppen auf Platz eins. Den zweiten Platz teilen sich der Vorjahressieger Alexander Obeser und Stefan Echter. Mit drei Sprüngen sicherte sich Christian Obeser den Springer-Pokal. Den Schnitzer-Pokal gewann Johannes Lenz und das beste Showcar war der „Passerati“ von Korbinian Arzberger. (drx)

