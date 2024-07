Bodenrichtwerte entwickeln sich in Rehling ganz unterschiedlich

Die aktuellen Bodenrichtwerte wurden im Rehlinger Gemeinderat diskutiert. In der Gemeinde blieben die Baulandpreise fast unverändert, wurde festgestellt. Sie schwankten nur um rund zehn Euro je Quadratmeter. Im Verhältnis zu früheren Jahren, wo es teilweise Steigerungen um 100 Euro gab, hat sich die Entwicklung wieder beruhigt. Anders sieht es bei Acker- und Grünland aus.

Wie im Gemeinderat berichtet wurde, liegt Rehling eindeutig an der Spitze mit den Preisen. Lag der Quadratmeterpreis zuletzt noch bei zwölf Euro, ist der Wert nun bei Ackerland bereits auf 15,50 Euro je Quadratmeter gestiegen. Nach den Worten von Bürgermeister Christoph Aidelsburger ist dies mit der höchste Wert im nördlichen Landkreisgebiet. Diese Bodenrichtwerte sind nun für einen Monat in der Gemeindeverwaltung während der normalen Öffnungszeiten einsehbar. Die neuen Bodenrichtwerte sind auch in das zentrale Bodenrichtwertinformationssystem „Boris Bayern“ eingespielt und können als Onlinedienst kostenpflichtig abgerufen werden.

Doch ein Ja zu schon gebauter Stützmauer in Oberach

Bauangelegenheiten: Ohne größere Diskussionen wurde dem Bau einer Doppelgarage im neuen Baugebiet Am Brunnen zugestimmt. Um den notwendigen Stauraum vor der Garage einzuhalten, musste sie nach hinten verschoben werden. Der Gemeinderat hielt dies vertretbar. Um dem Personal auf der Wertstoffsammelstelle in Oberach einen besseren Aufenthalt und eine Unterstellmöglichkeit zu schaffen, wird ein Container aufgestellt. Der Gemeinderat stimmte dem Container und einer Überschreitung der Baugrenze zu.

Mit drei Gegenstimmen wurde dem Antrag für eine Stützmauer im Mühlenweg in Oberach nun zugestimmt. Diese hatte der Gemeinderat früher bereits abgelehnt, der Bauherr baute sie dennoch. Begründet hat er das mit besserem Hochwasserschutz und weniger Lärm für Nachbarn, weil er seine Wärmepumpenanlage versetzt. Die Mauer soll sich durch eine Begrünung harmonisch ins Landschaftsbild einfügen. Nachdem der Bauherr mit dem Nachbarn und Landwirt eine Entschädigungsvereinbarung getroffen hat, simmte der Gemeinderat nun zu - allerdings mit drei „Neinstimmen“ mit dem Vermerk: „Wir sind hier doch vera…. worden.“

Ärger über Parker und Schmierereien in Rehling

Ja zu Zuschuss: Keine größeren Diskussionen gab es über den alljährlichen Zuschuss für die Caritas-Sozialstation Aichach: In der Gemeinde wurden zuletzt insgesamt 13 Personen pro Jahr ambulant betreut. Der Rat stimmte einem Zuschuss von 90 Cent pro Einwohner, also 2325 Euro, zu.

Ärger über Parker: Beim Sommerfest eines örtlichen Vereins am Wochenende sei um das Schulgelände herum unkontrolliert geparkt worden, hieß es im Gemeinderat. Straßen seien in alle Richtungen gefährlich zugeparkt worden. Wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger betonte, sei er am Wochenende nicht erreichbar und über diese Veranstaltung nicht informiert gewesen. „Eine solche Veranstaltung in einem gemeindlichen Gebäude ohne vorherige Information, das geht schon gar nicht“, hieß es dazu im Rat. Wie Aidelsburger sagte, seien Parkverbote hier nicht zu realisieren. Bei Behinderungen helfe künftig nur, die Polizei zu benachrichtigen.

Ärger über Schmierereien: Sehr ungehalten waren Gemeinderäte über die zahlreichen Graffiti-Schmierereien, auch an Bushaltehäuschen. Versuche zum Entfernen mit Spezialmittel seien gescheitert, so Aidelsburger, dadurch werden die Flächen noch unschöner. „Wir müssen die Täter auf frischer Tat erwischen, nur dann könnte man sie belangen“, so der Bürgermeister.

Auftrag vergeben: In nichtöffentlicher Sitzung gab es noch eine Auftragserteilung an die Firma Schweigert aus Westendorf. Diese erhielt den Auftrag für eine Umzäunung des Regenrückhaltebeckens im neuen Baugebiet „Am Brunnen“, um die Sicherheit der hier spielenden Kinder zu gewährleisten.