Rehling/Oberach

vor 17 Min.

Oberach unter Wasser: Die Katastrophe soll sich nicht wiederholen

Die Gemeinde Rehling möchte die Hochwasserkatastrophe in Oberach aufarbeiten. Dort standen weite Teile des Ortes am 2. Juni innerhalb kürzester Zeit unter Wasser.

Plus Die Überschwemmung des Rehlinger Ortsteils ist Thema im Gemeinderat. Dabei geht es um Kritik Betroffener und die Frage, ob die Flut hätte verhindert werden können.

Von Josef Abt

Die Überschwemmungskatastrophe im Rehlinger Ortsteil Oberach hat die Menschen in der Nacht zum 2. Juni fast im Schlaf überrascht und immense Schäden angerichtet. Hätte sie verhindert werden können? Und vor allen Dingen: Wie lässt sich ein zweites Unglück dieser Art vermeiden? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am Donnerstagabend der Rehlinger Gemeinderat.

Bürgermeister Christoph Aidelsburger hatte sich am Hochwasserwochenende urlaubsbedingt im Ausland befunden. Dort machte er sich viele Gedanken zu dem Unwetter in der Heimat, wie er in der Sitzung bekannte. Er stellte fest: "Man kann nur hoffen, dass wir solche Bilder in Rehling so schnell nicht wieder sehen müssen.“ Was die Ursache anbelangt, kam er zu einem eindeutigen Schluss.

