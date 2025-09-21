Die Zahl der Motorrad-Neuzulassungen im Landkreis Aichach-Friedberg geht zurück

Durch die landschaftlich abwechslungsreichen Straßen in Südtirol oder Slowenien fahren Bernd Widmann aus dem Affinger Ortsteil Frechholzhausen und seine Freundin sehr gerne. Die Berge, die Serpentinen, das Brummen des Motorrads. Strahlend blauer Himmel, Kuhweiden und eine Kurve folgt der nächsten. Widmann schätzt an seinem Hobby die Mischung aus Motorradfahren und dem Genießen der Aussicht. Die Liebe zum Motorrad teilt er mit vielen Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Der Motorradbestand im Wittelsbacher Land wächst stetig, allerdings langsamer als noch vor vier Jahren.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt lag die Gesamtzahl der Krafträder zum 1. Januar bei 14.800. Zum Vergleich: In Augsburg Stadt waren es bei etwas mehr als doppelt so vielen Einwohnern etwa 13.500. In den vergangenen vier Jahren gab es laut Kraftfahrt-Bundesamt einen kontinuierlichen Rückgang der jährlichen Neuzulassungen.

Im Jahr 2020 ließen rund 680 Menschen ein Kraftrad neu zu. Rund 300 waren es noch im Jahr 2024. Die klassische Variante des Kraftrads ist übrigens das Motorrad. Mopeds und Mofas zählen zu den Kleinkrafträdern.

Mit 15 Jahren schon auf dem Zweirad gesessen

Das Mofa sei sein erstes Gefährt gewesen, erzählt Widmann. Mit 15 Jahren habe er das Kleinkraftrad genutzt, um zur Arbeit oder am Wochenende zu Partys zu kommen. Später sei er auf die „größeren“ Motorräder umgestiegen.

Icon vergrößern Bernd Widmann ist Präsident des MC Rehling. Foto: Amelie Eckert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bernd Widmann ist Präsident des MC Rehling. Foto: Amelie Eckert

Seine aktuelle Maschine, die Suzuki GSX S1000, ein Sportmodell, fahre er seit etwa drei Jahren. Widmann schwärmt: „Suzuki ist meine Marke“. Das vorherige Modell sei auch von dieser Marke gewesen, eine Suzuki GSX R1000. Das ist ein „Racingmodell“. Sollte der japanische Motorradhersteller bald ein neues Modell herausbringen, das ihm gut gefällt, möchte er zuschlagen.

Bei der Motorradwahl setzt Widmann auf Komfort

Für Widmann ist das Motorradfahren kein Extremsport. Allerdings strenge es ihn schon an, wenn er Touren fahre, bei denen er eine Strecke von 300 bis 400 Kilometern zurücklegt, erzählt er. Bei der Wahl des Modells setze er auf Komfort. Als Mann mittleren Alters – so bezeichnet er sich selbst – sei das bei längeren Ausfahrten nötig. „Da können schon mal die Handgelenke und der Po wehtun“, sagt er.

Bei einer seiner Touren hatte Widmann einen schweren Unfall. Er fuhr auf Sardinien in die Leitplanke und musste schwerverletzt neun Tage auf der Intensivstation versorgt werden. Glücklicherweise gehe es ihm jetzt besser. Dieser Unfall sei aber kein Grund für ihn, mit dem Motorradfahren aufzuhören. Dafür mache es ihm einfach zu viel Spaß. Natürlich könne man auch mit dem Auto einen schweren Unfall haben. „Nur Autofahren muss halt jeder“, meint er. Autofans würden sich für ihr Freizeitvergnügen einen schnellen Wagen kaufen. Er habe sich eben ein Motorrad dafür ausgesucht.

Bernd Widmann ist Präsident des MC Rehling

Um Gleichgesinnte zu finden, trat er vor 18 Jahren dem Motorradsportclub (MC) Rehling bei. Seit 15 Jahren ist er dort sogar Präsident. Es sei einfach schön, in einem Club zu sein, in dem man die gleichen Interessen teilt. Gemeinsam werden deshalb viele Fahrten zu anderen Clubs unternommen.

Schon gewusst? Das Motorradfahren wird überwiegend von Männern betrieben. Im Landkreis Aichach-Friedberg meldeten laut Landratsamt in diesem Jahr zwischen Januar und September rund 250 Frauen ein Motorrad an. Etwa 1500 Maschinen wurden in diesem Zeitraum insgesamt neu zugelassen. Im Vorjahr entfielen von rund 1900 Krafträder-Neuzulassungen und Umschreibungen knapp 330 auf Frauen.

Im Club tauschten sich die Mitglieder auch viel über die neuesten Modelle aus. Widmann erzählt, er habe bisher fünf Motorräder besessen. Außerdem gehört zu seiner Sammlung ein Moped von Yamaha. Manch anderer habe da schon an die zehn Modelle gehabt. Andere seien bestimmten Modellen deutlich länger treu. So fahre etwa der Bürgermeister von Todtenweis, Konrad Carl, der Mitgründer des Vereins ist, seine Maschine schon seit 20 Jahren. Viele fahren ein BMW- oder Hondamodell. Da seien die Geschmäcker unterschiedlich, meint Widmann.

Anders als einige Mitglieder des MC Rehling, fahre er nicht auf Rennstrecken oder in einer Halle. Er sagt: „In unserem Alter macht das kaum jemand. Wir sind nur auf der Straße unterwegs.“ Der Frechholzhausener möchte am liebsten „auf der Landstraße fahren, wo man so richtig aufreißen kann“.

Mit den Aichacher Nachrichten den Landkreis Aichach-Friedberg noch besser kennenlernen: Dieser Artikel ist Teil einer Statistik-Serie, die Zahlen zum Staunen und Schmunzeln präsentiert. Sie verbindet Daten, Fakten und lokale Trends mit den persönlichen Erlebnissen, Tipps und Visionen der Menschen vor Ort. Informativ, unterhaltsam und immer ganz nah an der Region.