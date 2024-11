Ein Modegeschäft mit Café-Bar: Das „Doppio“ in Aichach öffnet bald

Im Modegeschäft Sandra Womenswear am Tandlmarkt in Aichach wird es künftig nicht nur Mode geben. Inhaber Martin Fischer will das Geschäft um einen Barausschank erweitern. Er wird also künftig auch Inhaber einer Gastronomie sein. Die Umbauarbeiten laufen gerade. Bis Weihnachten, so das Ziel, sollen Kunden sich im Doppio, wie der Barausschank heißen wird, Cocktails oder Kaffee schmecken lassen können. Die Boutique öffnet früher. Der Termin steht nun fest.

