Sanierung der A8-Brücke bei Dasing: Was bedeuten die Sperrungen für Pendler?

Derzeit ist die A8 bei Dasing in beide Richtungen nur zweispurig befahrbar. Grund dafür ist die Sanierung der Autobahnbrücke. Die vielen Winter und vor allem das Streusalz haben an dem Bauwerk aus dem Jahr 1987 deutliche Spuren hinterlassen. Betroffen von der Sanierung ist im ersten Schritt nur der Mittelpfeiler. Gibt es weiteren Sanierungsbedarf an Brücken auf übergeordneten Straßen im Landkreis Aichach-Friedberg?

Bei dem A8-Bauwerk in Dasing hatte eine Kontrolle im Vorfeld erhebliche Mängel an der betonierten Außenhaut ergeben. Grund hierfür ist, dass Chloride, aus denen das Streusalz besteht, in den Beton eindringen und sich über die Jahrzehnte in Richtung Stahlbeton-Kern fressen. Emin Sentürk, Leiter des Erhaltungsmanagements bei Autobahnplus spricht von einer ganz normalen Alterserscheinung: „Es besteht weder Einsturzgefahr noch irgendein anderes Sicherheitsrisiko.“ Um weiteren Schäden vorzubeugen, musste nun gehandelt werden.

20 Jahre Ruhe nach Brückensanierung auf der A8

Inzwischen ist der Mittelpfeiler „eingehaust“: So nennt man es, wenn Brücken in der Bauphase verkleidet werden, damit bei den Sanierungsarbeiten keine Teile auf die Fahrbahnen gelangen können. Im nächsten Schritt werden die äußeren drei bis vier Zentimeter des schadhaften Betons abgetragen, um dann schichtweise neuen Spritzbeton auftragen zu können. Anschließend wird mit einer Schutzschicht versiegelt, die gegen die Salzkorrosion helfen soll. Wie lange die Brücke danach nicht mehr saniert werden muss, lasse sich schwer sagen. Sentürk hofft auf mindestens 20 Jahre.

Aktuell laufen die Arbeiten nach Plan. „Idealerweise sind wir nächste Woche mit den Sanierungsarbeiten fertig“, sagt Sentürk und bezieht sich dabei auf den Mittelpfeiler. Die Woche darauf soll die Sicherung abgebaut werden und der Verkehr für eine Woche frei fließen können.

Sanierungsarbeiten sollen vor den Sommerferien abgeschlossen werden

Ab der 32. Kalenderwoche geht es für etwa drei bis vier Wochen in Nachtschichten weiter, um den Pendlerverkehr nicht zu beeinträchtigen. Dann sind punktuelle Sanierungsarbeiten an der restlichen Brücke geplant. Tagesabhängig wird entschieden, ob eine oder zwei Spuren dafür gesperrt werden müssen. Sind zwei Spuren betroffen, gilt die Sperrung ab 22 Uhr. Ist es nur bei einer Spur der Fall, wird bereits ab 20 Uhr abgeriegelt. In beiden Fällen heißt es um 5 Uhr wieder: freie Fahrt.

Bisher sei der Verkehr laut Sentürk nur unauffällig beeinträchtigt gewesen. Für Pendler bedeute das, dass es morgens und abends zu stockendem Verkehr kommen kann. Autobahnplus arbeite mit der Polizei zusammen. Bisher habe es keine Unfälle durch die Baustelle gegeben, die zu größeren Verzögerungen geführt hätten. Ein Ende der Bauarbeiten ist auch schon in Sicht: „Wir hoffen, dass wir die Arbeiten vor den Sommerferien ganz abschließen können.“ So könnte der Ferienverkehr ohne Beeinträchtigungen fließen.

Brücken im Landkreis sind insgesamt in gutem Zustand

Bei weiteren Autobahnbrücken im Landkreis sind in diesem und im nächsten Jahr keine Sanierungsarbeiten geplant. Erst im übernächsten Jahr könnte laut Sentürk wieder etwas anstehen. Ein Sanierungsstau bestehe nicht, auch weil im Zuge des Autobahnausbaus zwischen 2007 und 2010 vieles neu gemacht wurde. Im Falle der Dasinger Brücke handle es sich um eine planmäßige Sanierungsmaßnahme, nachdem zuletzt 2002 bei der Verbreiterung der Brücke Arbeiten vorgenommen wurden.

Um die Brücken an Staats- und Bundesstraßen im Landkreis Aichach-Friedberg ist es insgesamt gut bestellt. Eine Auswertung des Staatlichen Bauamtes Augsburg von Dezember 2024 ergab, dass kein Bauwerk aus dem Kreis mit 3,0 oder einer schlechteren Note bewertet wurde. Das bedeutet auf der Bewertungsskala von 1,0 bis 4,0 mindestens einen ausreichenden Zustand. Markus Kreitmeier, Bereichsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt, teilt auf Anfrage mit, es besteht kein Investitionsstau auf Staats- und Bundesstraßen im Landkreis.