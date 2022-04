Nach tödlichem Unfall bei Allenberg: Unfallverursacher stellen sich

Eine 23 Jahre alte Frau starb, nachdem sie im Landkreis Aichach-Friedberg von einem Auto erfasst wurde. Nun haben sich der Unfallverursacher und sein Beifahrer gestellt.

Nach dem tödlichen Unfall zwischen Allenberg und Höfarten (Gemeinde Schiltberg) haben sich der flüchtige Autofahrer und sein Beifahrer am frühen Mittwochnachmittag, 20. April, bei einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg gestellt. Noch am selben Abend wurden sie nach Augsburg gebracht und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am frühen Karsamstagmorgen war eine 23 Jahre alte Frau gestorben. Der Autofahrer beging Fahrerflucht und wurde seitdem gesucht.

Auto überfährt bei Allenberg 23-Jährige - Fahrer flieht

Passanten hatten die junge Frau am frühen Morgen des Karsamstags gegen 0.50 Uhr auf dem Geh- und Radweg neben der Kreisstraße AIC2 zwischen den Schiltberger Ortsteilen Allenberg und Höfarten kurz hinter Allenberg leblos entdeckt. Ein sofort alarmierter Notarzt versuchte, die schwerst verletzte 23-Jährige zu retten, doch sie starb noch am Unfallort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau aus Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zu Fuß auf der Straße unterwegs als sie frontal von einem Auto erfasst wurde. Durch den Aufprall wurde sie auf den Geh- und Radweg geschleudert. Der Fahrer floh von der Unfallstelle. Noch in derselben Nacht leitete die Polizei eine Fahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Die Suche bleib zunächst ohne Erfolg. Über den aktuellen Stand der Fahndung äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bis dato zurückhaltend. "Wir wollen zum momentanen Zeitpunkt die Ermittlungen nicht gefährden", erklärte Jakob gegenüber dieser Redaktion am Dienstag.

Auch Suche mit Hubschrauber bleibt ohne Erfolg

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Er untersuchte noch in der Nacht die Unfallstelle. Wie viele Polizeikräfte im Einsatz waren, dazu gab es aus polizeitaktischen Gründen keine Auskunft. Die Feuerwehr Allenberg war laut Polizei mit zwei Fahrzeugen im Einsatz und leuchtete die Unfallstelle aus. Neben dem Notarzt war ein Rettungsfahrzeug vor Ort. Im Einsatz war außerdem die psychosoziale Notfallversorgung; wie Bommler bestätigt, war eine Angehörige der 23-Jährigen an der Unfallstelle.

Mit weiteren Informationen hielt sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang zurück. Gerüchte, die zum Unfallfahrzeug oder möglichen Zeugen kursieren, wollte Bommler nicht bestätigen. Zum Unfallfahrzeug habe die Polizei "dezente Erkenntnisse", sagte er. Derzeit werden die Spuren technisch untersucht. Gleichzeitig befragte die Polizei das Umfeld der jungen Frau und mögliche Zeugen. In Allenberg gab es zu dem Zeitpunkt offenbar eine Festivität. Der Unfallzeitpunkt liegt nach grober Einschätzung der Polizei zwischen Mitternacht und dem Zeitpunkt, als die junge Frau entdeckt wurde, 0.50 Uhr. In welche Richtung das Unfallfahrzeug unterwegs war, ist am Samstag noch unklar.

In Allenberg ist das Entsetzen groß

In Allenberg ist das Entsetzen über den Unfall groß. Am Samstag kamen immer wieder Menschen an die Unfallstelle. Kreidestriche auf der Straße und auf dem Geh- und Radweg zeigen, wo die Polizei Spuren gefunden hat. Ein Mann, der namentlich nicht genannt werden will, sagte sichtlich erschüttert: "Ich habe keine Worte mehr." Ein anderer Anwohner sagte: "Hoffentlich werden die von der Polizei erwischt." Auch die Polizeibeamten lässt so ein Unfall nicht kalt, sagte Markus Bommler. "Das ist eine schwierige Situation, besonders, wenn ein so junges Menschenleben ausgelöscht worden ist", sagte er. Man werde sich deshalb im Kollegenkreis immer wieder zusammensetzen. Bei Bedarf stünden auch Betreuungsteams für die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Dennoch müsse man sauber und professionell arbeiten, betonte er. (mit hhc)