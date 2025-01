Schiltberg ist Pater Markus Szymula zur Heimat geworden

Der Schiltberger Pfarrer Markus Szymula feierte am Dienstag seinen 65. Geburtstag. Seit 25 Jahren ist der beliebte Geistliche in Schiltberg tätig und wirkt seit über 30 Jahren in der Diözese Augsburg. „Schiltberg ist meine Heimat. Ich will bis an mein Lebensende in Schiltberg bleiben“, sagte der Priester an seinem Jubeltag im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Tag verbrachte Markus Szymula „ganz normal, ohne Feier und mit einer Abendmesse in Randelsried“, wie er erzählte. Natürlich durfte er an diesem Tag die Glückwünsche vieler Gratulanten entgegennehmen. Sogar aus dem polnischen Breslau war Pater Wojtek angereist und auch Mitbruder Pater Thomas Wesolowski aus Bliensbach (Dekanat Dillingen) kam zum Gratulieren nach Schiltberg.

