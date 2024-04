Wie organisiert Schiltberg die Ganztagsbetreuung an der Schule?

Plus Der Rechtsanspruch ab August 2026 beschäftigt jetzt den Gemeinderat Schiltberg. Zunächst wird er über die verschiedenen Möglichkeiten informiert.

Die Ratsmitglieder der Gemeinde Schiltberg beschäftigten sich in ihrer letzten Sitzung sehr intensiv mit dem Thema Ganztagsbetreuung. Bürgermeister Peter Kellerer hatte dazu einen Referenten von den Johannitern in die Sitzung eingeladen, um die unterschiedlichen Formen zur Erfüllung dieser gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsart zu erfüllen.

Ab August 2026 haben alle Kinder der 1. Klasse der Grundschule einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Dieser wird bis 2029 nach und nach auf die Klassen 2 bis 4 ausgeweitet. Erfüllen müssen ihn die Kommunen. Bürgermeister Peter Kellerer sah deshalb die Notwendigkeit, dass der Gemeinderat anfängt, sich mit den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen.