Schrobenhausener Straße in Kühbach: Sperrung und Umleitung ab 3. September

Kühbach

Ausbau der Schrobenhausener Straße in Kühbach geht weiter

In Kühbach beginnt am Mittwoch der nächste Bauabschnitt beim Ausbau der Kreisstraße AIC7. Auch die Kreuzung beim Pfarrer-Knaus-Heim ist dann gesperrt.
Von Redaktion
    In der Schrobenhausener Straße in Kühbach beginnt der nächste Bauabschnitt des Ausbaus. Die Straße ist dann inklusive der Kreuzung mit der Schulstraße beziehungsweise Windener Straße und der Pfarrer-Knaus-Straße in Richtung Ortsausgang nach Gachenbach gesperrt.
    In der Schrobenhausener Straße in Kühbach beginnt der nächste Bauabschnitt des Ausbaus. Die Straße ist dann inklusive der Kreuzung mit der Schulstraße beziehungsweise Windener Straße und der Pfarrer-Knaus-Straße in Richtung Ortsausgang nach Gachenbach gesperrt. Foto: Helene Monzer

    In Kühbach beginnt am Mittwoch, 3. September, der nächste Bauabschnitt beim Ausbau der Schrobenhausener Straße, der Kühbacher Ortsdurchfahrt der Kreisstraße AIC7. Darauf weist die Baufirma Richard Schulz hin. Dann wird die Schrobenhausener Straße ab der Kreuzung mit der Paarer Straße und bis zum Ortsschild in Fahrtrichtung Gachenbach gesperrt.

    Von der Hausnummer 7 bis zur Kreuzung beim Pfarrer-Knaus-Heim ist die Schrobenhausener Straße schon ausgebaut inklusive Bushaltestelle.
    Von der Hausnummer 7 bis zur Kreuzung beim Pfarrer-Knaus-Heim ist die Schrobenhausener Straße schon ausgebaut inklusive Bushaltestelle. Foto: Helene Monzer

    Von März bis jetzt wurde die Schrobenhausener Straße bereits von der Hausnummer 7 bis zur Kreuzung mit der Schul- beziehungsweise Windener Straße und der Pfarrer-Knaus-Straße ausgebaut.

    Kreuzung in Kühbach wird ebenfalls gesperrt

    Jetzt geht es laut der Baufirma um den Bereich zwischen der Kreuzung mit der Paarer Straße und dem Ortsausgang in Richtung Gachenbach. Betroffen ist jetzt auch die Kreuzung mit der Schul- beziehungsweise Windener Straße und der Pfarrer-Knaus-Straße. Darauf weist die Baufirma ausdrücklich hin. Die Schrobenhausener Straße kann deshalb dort nicht mehr überquert werden.

    Die Umleitungsstrecken werden entsprechend vor Ort ausgeschildert, so die Baufirma. Die Umleitung führt über die Westumfahrung beziehungsweise die Paarer Straße und die Aichacher Straße. Die Arbeiten an dieser Bauphase dauern nach Auskunft der Baufirma voraussichtlich bis 22. September. Dann soll die nächste Bauphase beginnen. (bac)

